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Андре-Пьер Жиньяк - о форме "ПСЖ": это самая уродливая майка в мире (видео)

Экс-форвард "Марселя" Андре-Пьер Жиньяк в шутку назвал форму "ПСЖ" самой уродливой в мире.

Жиньяк заметил проходившего мимо мужчину в футболке "ПСЖ" и произнёс: "Это самая уродливая майка в мире".

31-летний футболист ранее признался, что лучше умрет, чем перейдет в парижский клуб.


Теги: ПСЖ
Сегодня, 12:58
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№1 Написал: garford (Сегодня, 13:08) #
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Это точно, ненавижу эту команду, не игроков, они здесь не при чём, нет ошибаюсь, есть один, эту прститутку Неймара, да чего там далеко ходить, вся Франция их ненавидит.
Регистрация: 5.07.2016
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