Андре-Пьер Жиньяк - о форме "ПСЖ": это самая уродливая майка в мире (видео)

Экс-форвард "Марселя" Андре-Пьер Жиньяк в шутку назвал форму "ПСЖ" самой уродливой в мире.Жиньяк заметил проходившего мимо мужчину в футболке "ПСЖ" и произнёс: "Это самая уродливая майка в мире".31-летний футболист ранее признался, что лучше умрет, чем перейдет в парижский клуб.