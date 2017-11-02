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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Андре-Пьер Жиньяк - о форме "ПСЖ": это самая уродливая майка в мире (видео)
Экс-форвард "Марселя" Андре-Пьер Жиньяк в шутку назвал форму "ПСЖ" самой уродливой в мире.
Жиньяк заметил проходившего мимо мужчину в футболке "ПСЖ" и произнёс: "Это самая уродливая майка в мире".
31-летний футболист ранее признался, что лучше умрет, чем перейдет в парижский клуб.
Жиньяк заметил проходившего мимо мужчину в футболке "ПСЖ" и произнёс: "Это самая уродливая майка в мире".
31-летний футболист ранее признался, что лучше умрет, чем перейдет в парижский клуб.
M?me aux Mexique, @10APG n'oublie pas la rivalit? #OMPSG ?#ElBomboro, @InterieurSport ? retrouver samedi 00H12 (Vendredi soir) sur C+SPORT pic.twitter.com/pq3HPAFS9Y— Canal Football Club (@CanalFootClub) November 2, 2017
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