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"Русенборг": фанаты "Зенита" непричастны к травме охранника, это был несчастный случай

Болельщики "Зенита" не причиняли вред одному из секьюрити во время матча Лиги Европы с "Русенборгом", он травмировался в результате несчастного случая, сообщил начальник службы безопасности норвежского клуба Арне Энгтрё.

"В результате проверки мы выяснили, что травму нашему секьюрити нанес не болельщик футбольного клуба "Зенит". Сейчас с секьюрити все в порядке. Мы выяснили, что это был несчастный случай", - цитирует Энгтрё "Р-Спорт".
Теги: Зенит Русенборг
Сегодня, 14:54
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№1 Написал: gall77 Северо-Запад (Сегодня, 15:00) #
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Мля, а разговоров то было.


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FC Darmstadt 98
Регистрация: 29.01.2009
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