Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
10:56
Александр Кокорин: нужно переключиться на чемпионат и вернуть победы, по которым уже соскучились (2)
Александр Кокорин: нужно переключиться на чемпионат и вернуть победы, по которым уже соскучились (2)
02:42
Сергей Горлукович: никто из игроков "Спартака" не заслужил добрых слов после матча с "Севильей" (5)
Сергей Горлукович: никто из игроков "Спартака" не заслужил добрых слов после матча с "Севильей" (5)
"Русенборг": фанаты "Зенита" непричастны к травме охранника, это был несчастный случай
Болельщики "Зенита" не причиняли вред одному из секьюрити во время матча Лиги Европы с "Русенборгом", он травмировался в результате несчастного случая, сообщил начальник службы безопасности норвежского клуба Арне Энгтрё.
"В результате проверки мы выяснили, что травму нашему секьюрити нанес не болельщик футбольного клуба "Зенит". Сейчас с секьюрити все в порядке. Мы выяснили, что это был несчастный случай", - цитирует Энгтрё "Р-Спорт".
"В результате проверки мы выяснили, что травму нашему секьюрити нанес не болельщик футбольного клуба "Зенит". Сейчас с секьюрити все в порядке. Мы выяснили, что это был несчастный случай", - цитирует Энгтрё "Р-Спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.