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Матч Аргентина - Нигерия в Краснодаре будет судить Владислав Безбородов

Бригада арбитра Владислава Безбородова назначена на товарищеский матч сборных Аргентины и Нигерии, который пройдет 14 ноября в Краснодаре.

Помогать ему будут Валерий Данченко, Максим Гаврилин и Кирилл Левников, передает официальный сайт РФС.
Теги: Безбородов
Сегодня, 15:24
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