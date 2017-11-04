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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Лоренсо Мельгарехо: предлагали найти другой клуб, но я верю, что могу заиграть в "Спартаке"
Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо поделился мнением о своей игре в составе московского клуба.
– В России есть пословица: «Обещанного три года ждут». В вашем случае – полтора–два? Ту игру, которой от вас ждали, вы стали показывать недавно...
– Возможно, дело и правда в пословице. То же самое у меня было в «Кубани»: заиграл там лишь спустя два года. Почему – не знаю. Наверное, столько времени мне требуется для того, чтобы адаптироваться к команде, к игре. Но сейчас, слава богу, все хорошо. И тренер мне доверяет, и сам ощущаю уверенность. Надеюсь, что моя успешная серия продолжится.
– Как перенесли то время, когда не слишком часто попадали в состав?
– Депрессии у меня не было. Просто сжал зубы и пахал. Был уверен, что в один прекрасный день мне представится шанс. Главное – использовать его. Поэтому никогда не позволял себе расслабиться. Постоянно был сконцентрирован. Ждал возможности. И она появилась. Делаю все, чтобы мной оставались довольны.
– Вы были вознаграждены за терпение – забили свой первый мяч в сезоне в игре с «Анжи». Массимо Каррера сказал, что этот гол стал для вас лекарством. А потом был победный мяч в ворота «Терека»…
– Да, гол придал уверенности в себе и положительных эмоций. Это всегда окрыляет. Хочется не останавливаться. А сам момент помню, как сейчас. Вот Глушаков отдает пас Луису Адриано, тот бежит к воротам – и тут понимаю, что есть возможность подключиться к атаке, ускоряюсь… Думал, что Луис Адриано может сам пробить. Он находился в выгодной позиции. Но в последние секунды он поднял голову, увидел меня и решил, что лучше всего отдать мяч. Ну а мне только оставалось замкнуть пас.
– После этого груз с ваших плеч упал?
– На самом деле в момент гола у меня были смешанные чувства. Испытал одновременно и радость, и страдание. Потому что сразу после удара мне «въехали» в ногу, да так, что искры из глаз посыпались. Хотел порадоваться тому, что забил, но толком не смог – из-за боли. После игры делал все возможное, чтобы скорее восстановиться и вернуться в строй. Потому что знал, что на носу важный домашний матч с «Севильей».
– Голу, который забили дома «Севилье», удалось порадоваться?
– Да, это фантастический для меня момент! Во-первых, продолжил успешную серию, а во-вторых, забил мяч в Лиге чемпионов – в одном из лучших турниров в мире. Чувства были просто непередаваемые!
– Когда у Селихова не шла игра, у него закрадывались мысли, что он недостоин выступать в «Спартаке». Зе Луиш в трудные для него времена думал: «Все брошу и уеду...» Вы всегда были уверены, что у вас все будет хорошо?
– Да. В тот период, когда не играл, мне звонил агент. Он говорил: «Ладно, игра у тебя здесь не идет. Давай сменим клуб». А я отвечал: «Нет-нет. Подождем. Не чувствую, что сейчас та ситуация, когда нужно все бросить и срочно поменять команду. Верю, что смогу в «Спартаке» заиграть». И оказался, как видите, прав, – передает слова Мельгарехо официальный сайт красно-белых.
– В России есть пословица: «Обещанного три года ждут». В вашем случае – полтора–два? Ту игру, которой от вас ждали, вы стали показывать недавно...
– Возможно, дело и правда в пословице. То же самое у меня было в «Кубани»: заиграл там лишь спустя два года. Почему – не знаю. Наверное, столько времени мне требуется для того, чтобы адаптироваться к команде, к игре. Но сейчас, слава богу, все хорошо. И тренер мне доверяет, и сам ощущаю уверенность. Надеюсь, что моя успешная серия продолжится.
– Как перенесли то время, когда не слишком часто попадали в состав?
– Депрессии у меня не было. Просто сжал зубы и пахал. Был уверен, что в один прекрасный день мне представится шанс. Главное – использовать его. Поэтому никогда не позволял себе расслабиться. Постоянно был сконцентрирован. Ждал возможности. И она появилась. Делаю все, чтобы мной оставались довольны.
– Вы были вознаграждены за терпение – забили свой первый мяч в сезоне в игре с «Анжи». Массимо Каррера сказал, что этот гол стал для вас лекарством. А потом был победный мяч в ворота «Терека»…
– Да, гол придал уверенности в себе и положительных эмоций. Это всегда окрыляет. Хочется не останавливаться. А сам момент помню, как сейчас. Вот Глушаков отдает пас Луису Адриано, тот бежит к воротам – и тут понимаю, что есть возможность подключиться к атаке, ускоряюсь… Думал, что Луис Адриано может сам пробить. Он находился в выгодной позиции. Но в последние секунды он поднял голову, увидел меня и решил, что лучше всего отдать мяч. Ну а мне только оставалось замкнуть пас.
– После этого груз с ваших плеч упал?
– На самом деле в момент гола у меня были смешанные чувства. Испытал одновременно и радость, и страдание. Потому что сразу после удара мне «въехали» в ногу, да так, что искры из глаз посыпались. Хотел порадоваться тому, что забил, но толком не смог – из-за боли. После игры делал все возможное, чтобы скорее восстановиться и вернуться в строй. Потому что знал, что на носу важный домашний матч с «Севильей».
– Голу, который забили дома «Севилье», удалось порадоваться?
– Да, это фантастический для меня момент! Во-первых, продолжил успешную серию, а во-вторых, забил мяч в Лиге чемпионов – в одном из лучших турниров в мире. Чувства были просто непередаваемые!
– Когда у Селихова не шла игра, у него закрадывались мысли, что он недостоин выступать в «Спартаке». Зе Луиш в трудные для него времена думал: «Все брошу и уеду...» Вы всегда были уверены, что у вас все будет хорошо?
– Да. В тот период, когда не играл, мне звонил агент. Он говорил: «Ладно, игра у тебя здесь не идет. Давай сменим клуб». А я отвечал: «Нет-нет. Подождем. Не чувствую, что сейчас та ситуация, когда нужно все бросить и срочно поменять команду. Верю, что смогу в «Спартаке» заиграть». И оказался, как видите, прав, – передает слова Мельгарехо официальный сайт красно-белых.
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