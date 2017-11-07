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СМИ: главный тренер "Луча-Энергии" приостановил работу из-за долгов по зарплате

Главный тренер "Луча-Энергии" Золт Хорняк написал заявление о приостановлении трудовой деятельности в связи с финансовой ситуацией - зарплата в команде задерживается на 4-месяца.

Как передает "Vl.ru", вероятно, что Хорняк вообще не получил денег от клуба, поскольку пришел в "Луч" по ходу сезона. В пресс-службе дальневосточной команды эту информацию не подтвердили и не опровергли.

Днем ранее подобное заявление написал администратор "Луча". Возможно, на домашней игре с "Волгарем" 8 ноября руководить командой будет член тренерского штаба Анатолий Агрофенин.
Теги: Луч-Энергия
Сегодня, 12:08
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№4 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 12:38) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
Ему супа не досталось что ли?


На суп не заработал
Регистрация: 14.04.2008
№3 Написал: Barmaley (Сегодня, 12:22) #
  • +2
  •  (2)

Профессиональный футбольный клуб рабов 21 века. Рабов в древнем риме хотя бы кормили регулярно. Кто выдал лицензию этому профессиональному клубу?
Регистрация: 17.04.2017
№2 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 12:14) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Ему супа не досталось что ли?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:11) #
  • -3
  •  (3)

Прямо приостановился. На ходу. Вышел из дома, прошел 120 метров, и в ступор впал.
Регистрация: 3.03.2007
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