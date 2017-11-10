Андреас Гранквист: два матча с Италией для нас сродни финалу

Защитник "Краснодара" и сборной Швеции Андреас Гранквист поделился ожиданиями от стыковых матчей чемпионата мира 2018 года против Италии. По словам футболиста, в первом матче важно не пропустить гол от итальянцев."Два этих матча для нас сродни финалу. Будет очень важно сохранить свои ворота в неприкосновенности. Мы хорошо знаем соперника. Думаю, на итальянцев будет оказано больше давления. Италия мне хорошо знакома, так как я два года играл за "Дженоа". Это клуб с большой историей. О нём у меня остались приятные воспоминания", - цитирует Гранквиста Football Italia.