Андреас Гранквист: все давление на Италию, нам же терять нечего

Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист высказался в преддверии ответного стыкового матча со сборной Италии. Первая игра завершилась в пользу шведов - 1:0."Все давление на Италию, потому что это футбольная держава. Они не пропускали чемпионат мира с 1958 года. Нам же терять нечего, и мы, как и в Стокгольме, покажем хорошую игру.Наша цель - не пропустить, тогда мы выйдем на ЧМ-2018, а если забьем, у нас будет еще больше шансов", - приводит слова Гранквиста Football Italia.