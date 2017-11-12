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Андреас Гранквист: все давление на Италию, нам же терять нечего

Защитник сборной Швеции Андреас Гранквист высказался в преддверии ответного стыкового матча со сборной Италии. Первая игра завершилась в пользу шведов - 1:0.

"Все давление на Италию, потому что это футбольная держава. Они не пропускали чемпионат мира с 1958 года. Нам же терять нечего, и мы, как и в Стокгольме, покажем хорошую игру.

Наша цель - не пропустить, тогда мы выйдем на ЧМ-2018, а если забьем, у нас будет еще больше шансов", - приводит слова Гранквиста Football Italia.
Теги: Гранквист Сборная Швеции
Сегодня, 21:51
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№1 Написал: grisha (Сегодня, 22:05) #
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Болеет за:
«Зенит»
А кто у шведов руководит - неужели без Мудков и Путина справляются ? )))))))))
Непорядок - надо помочь ребятам управлять страной и футболом ))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
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