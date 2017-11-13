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Евгений Алдонин: реально ли выиграть у Испании? Все реально. Дома надо играть первым номером

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин, ныне выступающий за подмосковный «Зоркий», в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Испании.

- Самое главное для нас в матче с испанцами — чтобы было хорошее качество игры, - отметил Алдонин. - Потому что если брать первый тайм встречи с аргентинцами, то там по владению мячом было полное превосходство гостей. Это очень важно, потому испанцы тоже очень любят контролировать мяч. Понятно, что товарищеский статус матча порой накладывает отпечаток и на качество игры, и на скорости, на составы, с которыми экспериментируют тренеры. Но для наших такие матчи очень полезны с точки информативности. А результат тут все-таки уходит на второй план. Самое главное тут самоотдача и качество футбола. Конечно, игра нас ждет трудная. У Испании половина команды — звезды. И игроки «Реала», и игроки «Барселоны»... И все это большие мастера. Мне кажется, что у испанцев такой большой запас талантливых футболистов, что и запас прочности очень велик. Конечно, Испания — один из фаворитов чемпионата мира в России.

- Что нужно сделать нашим футболистам, чтобы не ударить в грязь лицом в игре с таким маститым соперником?

- Мне кажется, надо выстраивать игру от себя и пытаться оставить их без мяча. Да, это сложно, испанцы с большой неохотой отдают его сопернику, но все равно надо попробовать. Потому что без мяча это уже не такая грозная сборная. А вот когда они четко контролируют мяч, у них возникают опаснейшие моменты. Конечно, надо стараться очень организованно действовать в обороне, меньше ошибаться.

- Какого результата наша дружина могла бы добиться в этой игре?

- Не люблю прогнозировать счет. Счет уходит на второй план. Еще раз повторюсь: самое главное - качество игры. Хочется, чтобы наша сборная сыграла в результативную ничью, а еще лучше — победила. Мне бы очень хотелось победы.

- Это реально?

- Нет ничего нереального. Все реально. Не думаю, что испанцы оба тайма будут играть сильнейшим составом. Да и темп игры все равно будет отличаться от официальных матчей. Поэтому не стоит бояться испанцев. Дома надо, конечно, стараться играть первым номером.

- Не собираетесь в Санкт-Петербург на предстоящий матч?

- Пока, честно говоря, не знаю. У меня были такие мысли, но пока эту поездку не запланировал.
Теги: Алдонин Сборная России
Сегодня, 08:45
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№3 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 09:34) #
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Болеет за:
«Краснодар»
При владении мячом менее 30% со сборной Испании успешно можно сыграть только под руководством Бердыева. Черчесов опять будет чесать свою лысую репу и бешенно таращить глаза от безнадеги- ну не его это тренировать сборную. Даже Кадыров оказался умнее Мутко,отказавшись в свое время.от этого гор-специалиста.
Регистрация: 20.02.2013
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 09:24) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
".....Мне кажется, надо выстраивать игру от себя и пытаться оставить их без мяча.........."

А мне кажется, что наша сборная в перерыве матча не станет уходить в раздевалку, а останется на поле чтобы хоть немного поиграть с мячом. Испанцы много не забьют, но мяч нашим ребятам не отдадут. В связи с этим, не исключаю, грубое нарушение правил со стороны наших футболистов.

En cierta manera, creo que tu juegas aun mаs duro.
Регистрация: 16.05.2017
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 09:21) #
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Болеет за:
ЦСКА
Чтобы обыграть Испанию, нужно уметь играть в пас как Испания. А мы даже в контратаки нормально убегать не можем.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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