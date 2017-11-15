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У Андрея Лунева скальпированная рана лобной области

Стал известен характер травмы вратаря сборной России Андрея Лунева.

Официальный твиттер сборной России сообщает о том, что у 26-летнего вратаря скальпированная рана лобной области.

После товарищеского матча против Испании (3:3) его увезли в больницу на скорой помощи.

Теги: Лунев Сборная России
Сегодня, 01:54
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№3 Написал: chpockman Хвастовичи (Сегодня, 02:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Держись Андрюха!... мы с тобой!
Регистрация: 21.10.2013
№2 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 01:58) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Вроде обошлось, в первые минуты было страшно за него. Сразу Перхуна вспомнил... Здоровья!
Регистрация: 22.11.2009
№1 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 01:57) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья,здоровья,здоровья!Такая травма не шутки,месяц лежать нужно.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
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