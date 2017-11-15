У Андрея Лунева скальпированная рана лобной области

Андрею Лунёву сделана компьютерная томография головного мозга, рентгенография шейного отдела позвоночника, первичная хирургическая обработка раны.

Диагноз: сотрясение головного мозга, скальпированная рана лобной области.

Ночь он проведёт в больнице.#ЛунёвДержись #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/vxigkUL1Jp — Сборная России (@TeamRussia) November 14, 2017

Стал известен характер травмы вратаря сборной России Андрея Лунева.Официальный твиттер сборной России сообщает о том, что у 26-летнего вратаря скальпированная рана лобной области.После товарищеского матча против Испании (3:3) его увезли в больницу на скорой помощи.