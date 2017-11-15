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Витиньо: все соперники трепещут перед Вернблумом, это нормально

Нападающий ЦСКА Витиньо высказал мнение по поводу игры Понтуса Вернблума, которого критикуют за чрезмерно жесткую игру.

"Сейчас о нем говорить очень легко. Но полным-полно игроков, которые то же самое делают на поле. Понтус давно играет в России. Все прекрасно знают его манеру игры. Он всегда был футболистом, который играет агрессивно и жестко.

Вернблум не хочет проигрывать матчи, полностью отдает себя победе. Это всегда было его качеством и достоинством. Мы знаем Понтуса по его стойкости характера и силе духа. Он не даст вам отдохнуть.

Все соперники перед ним трепещут. Это абсолютно нормально. В других командах тоже есть подобные футболисты",- передает слова Витиньо "Чемпионат".
Теги: Витиньо Вернблум ЦСКА
Сегодня, 08:31
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№2 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 08:53) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: anatolik189
Когда-нибудь и этого дебилообраза кто-нибудь выведет из строя на годик-другой!

Если бы все так бились как Понтус, а не ходили соплижуеми


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№1 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 08:33) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Когда-нибудь и этого дебилообраза кто-нибудь выведет из строя на годик-другой!
Регистрация: 2.04.2012
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