СМИ: "Спартак" и "Рубин" интересуются Гелором Канга

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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Габонский хавбек в 2013-2016 годах выступал за "Ростов", а летом прошлого года заключил двухлетний контракт с "Црвеной Звездой". Сообщается, что 27-летнего футболиста помимо российских команд претендует один клуб из китайской суперлиги.
Габонский хавбек в 2013-2016 годах выступал за "Ростов", а летом прошлого года заключил двухлетний контракт с "Црвеной Звездой". Сообщается, что 27-летнего футболиста помимо российских команд претендует один клуб из китайской суперлиги.
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