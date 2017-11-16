СМИ: "Спартак" и "Рубин" интересуются Гелором Канга

"Спартак" и "Рубин" проявляют интерес к полузащитнику сербской "Црвены Звезды" Каку Гелору Канга, сообщает hotsport.rs.Габонский хавбек в 2013-2016 годах выступал за "Ростов", а летом прошлого года заключил двухлетний контракт с "Црвеной Звездой". Сообщается, что 27-летнего футболиста помимо российских команд претендует один клуб из китайской суперлиги.