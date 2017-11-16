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СМИ: "Спартак" и "Рубин" интересуются Гелором Канга

"Спартак" и "Рубин" проявляют интерес к полузащитнику сербской "Црвены Звезды" Каку Гелору Канга, сообщает hotsport.rs.

Габонский хавбек в 2013-2016 годах выступал за "Ростов", а летом прошлого года заключил двухлетний контракт с "Црвеной Звездой". Сообщается, что 27-летнего футболиста помимо российских команд претендует один клуб из китайской суперлиги.
Теги: Канга Спартак Рубин
Сегодня, 15:49
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(3)
№5 Написал: Шмайхель (Сегодня, 16:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
чеееерррррнннеееенннььььккккииииийййййй!!!!!

Малевич?


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№4 Написал: перс Ростов на Дону (Сегодня, 16:29) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Божевич его в своё время себе в Црвену утащил,а игрок нормальный.Только нервишки мешают
Регистрация: 9.11.2013
№3 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 16:01) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Спартак им точно не интересуется


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№2 Написал: kruga (Сегодня, 15:56) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
нафиг этого симулянта


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Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 15:56) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
чеееерррррнннеееенннььььккккииииийййййй!!!!!
Регистрация: 17.05.2013
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