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Алишер Усманов хочет купить бельгийский "Андерлехт"

Российский бизнесмен Алишер Усманов заинтересован в приобретении бельгийского "Андерлехта", сообщает ТАСС со ссылкой на бельгийское издание Het Laatst Nieuws.

На покупку клуба также претендуют бельгийские предприниматели Пол Гейзенс и Воутер Вандерхауте, которые действуют совместно. Представители клуба уже провели переговоры с обеими сторонами на этой неделе и должны объявить о своем решении в ближайшее время.

Также сообщается, что и Усманов, и Гейзенс с Вандерхауте предлагают нынешнему президенту и владельцу акций "Андерлехта" Роджеру Ванден Стоку остаться у руля команды в течение ближайших лет, а также сохранить за собой четверть акций клуба, которые позволят участвовать в управлении командой.

Напомним, Усманов является владельцем 30,04% акций английского "Арсенала". Ранее сообщалось, что он пытался выкупить мажоритарный пакет акций у американского предпринимателя Стэна Кронке (его доля - 67%), однако стороны не пришли к соглашению.
Теги: Усманов Андерлехт
Сегодня, 12:32
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