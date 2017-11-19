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На матче "Зенит" – "Тосно" ожидается 50 тысяч зрителей

"Зенит" на своем официальном сайте сообщил, сколько болельщиков посетит домашний матч 17-го тура чемпионата России против "Тосно".

На игре ожидается 50 тысяч зрителей. На данный момент в продаже осталось 1009 билетов.
Теги: Зенит Тосно
Сегодня, 14:05
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№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 14:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
все воинские части подняли по тревоге...

играют ТОСНО и боль России.
Регистрация: 6.09.2013
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