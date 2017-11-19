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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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На матче "Зенит" – "Тосно" ожидается 50 тысяч зрителей
"Зенит" на своем официальном сайте сообщил, сколько болельщиков посетит домашний матч 17-го тура чемпионата России против "Тосно".
На игре ожидается 50 тысяч зрителей. На данный момент в продаже осталось 1009 билетов.
На игре ожидается 50 тысяч зрителей. На данный момент в продаже осталось 1009 билетов.
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