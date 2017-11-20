Очередной провал «Краснодара» и куча нереализованных пенальти. Сборная неудачников 17-го тура

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:22
Александр Кержаков: сниму бутсы с гвоздя, если в Кингисеппе будет создана профессиональная команда
Александр Кержаков: сниму бутсы с гвоздя, если в Кингисеппе будет создана профессиональная команда
Вчера, 23:49
"Вердер" одержал победу над "Ганновером"
"Вердер" одержал победу над "Ганновером"
Вчера, 23:43
Серхио Рамос: я бы тысячу раз истек кровью за эмблему "Реала" (1)
Серхио Рамос: я бы тысячу раз истек кровью за эмблему "Реала" (1)
Вчера, 23:16
Артем Дзюба провёл сотый матч за "Зенит" (3)
Артем Дзюба провёл сотый матч за "Зенит" (3)
Вчера, 22:32
Георгий Джикия: Ананидзе вернулся править (5)
Георгий Джикия: Ананидзе вернулся править (5)
Вчера, 22:12
Далер Кузяев: круг почёта нас вдохновил (1)
Далер Кузяев: круг почёта нас вдохновил (1)
Вчера, 22:08
Евгений Марков: сам отказался приезжать на просмотр в ЦСКА (1)
Евгений Марков: сам отказался приезжать на просмотр в ЦСКА (1)
Вчера, 21:28
Роберто Манчини: это был нелегкий матч, особенно в первом тайме (2)
Роберто Манчини: это был нелегкий матч, особенно в первом тайме (2)
Вчера, 21:05
В контракте Моуринью с "МЮ" есть отступные 20 млн фунтов (1)
В контракте Моуринью с "МЮ" есть отступные 20 млн фунтов (1)
Вчера, 21:04
"Уотфорд" одолел "Вест Хэм"
"Уотфорд" одолел "Вест Хэм"
Вчера, 21:04
Михаил Вилков, вероятно, будет судить матч "Спартак" – "Зенит" (36)
Михаил Вилков, вероятно, будет судить матч "Спартак" – "Зенит" (36)
Вчера, 20:56
"Зенит" в дерби со счетом 5:0 разгромил "Тосно" (81)
"Зенит" в дерби со счетом 5:0 разгромил "Тосно" (81)
Вчера, 20:23
"Валенсия" взяла верх над "Эспаньолом" (1)
"Валенсия" взяла верх над "Эспаньолом" (1)
Вчера, 20:10
До антирекорда "Зениту" не хватило пяти секунд (6)
До антирекорда "Зениту" не хватило пяти секунд (6)
Вчера, 19:50
"Шальке" обыграл "Гамбург" и вышел на 2-е место
"Шальке" обыграл "Гамбург" и вышел на 2-е место
Очередной провал «Краснодара» и куча нереализованных пенальти. Сборная неудачников 17-го тура
Семнадцатый тур российской Премьер-лиги подошёл к концу. Запомнился он нам очередным провальным выступлением «Краснодара» в матче против прямого конкурента, большим количеством нереализованных пенальти и кучей ляпов со стороны центральных защитников. Rusfootball.info рассказывает о главных неудачниках игрового уик-энда.
Вратарь
Ярослав Годзюр («Урал»)
Слабо сыграл голкипер «Урала» в воскресном матче против «Уфы». Каких-то вопиющих ляпов Ярослав не допустил, однако в моменте с точным ударом Стоцкого со штрафного он явно мог сыграть увереннее и спасти екатеринбуржцев от пропущенного мяча.
Защитники
Сергей Петров («Краснодар»)
Вся защитная линия «Краснодара» провалила субботнюю встречу против «Спартака». Петров смотрелся очень слабо на правой бровке, не преуспев ни в оборонительных действиях, ни в подключении к атакам своей команды. Столичный клуб постоянно развивал собственные наступления через этот фланг, где доминировал Промес, и Сергей ничего не мог с этим поделать.
Алексей Грицаенко («Краснодар»)
По итогам тура мы могли бы составить отдельную сборную неудачников исключительно из центральных защитников. В ней совершенно точно нашлось бы место для обоих игроков этой позиции из «Краснодара». Наш выбор пал на Грицаенко, хотя наличие Гранквиста здесь тоже выглядит уместно. Но ошибки со стороны россиянина были более бросающимися в глаза. Особенно в моменте с третьим пропущенным мячом, когда Промес «повозил» Алексея как простого дворового пацана. Не готов ещё этот футболист играть в таких «больших» матчах. Думается, если бы был здоров Мартынович, Игорь Шалимов делал бы ставку именно на белорусского защитника.
Сверрир Ингасон («Ростов»)
«Ростов» не побеждает с 12 августа, и эта негативная серия явно давит на команду Леонида Кучука психологически. Накануне клуб с берегов Дона продлил свою безвыигрышную серию в чемпионате до отметки в одиннадцать игр кряду. Хотя, южане вполне могли добиться положительного для себя результата, но Ингасон во втором тайме не реализовал одиннадцатиметровый.
Михаил Сиваков («Амкар»)
Ещё один антигерой воскресного матча в Ростове-на-Дону, но уже со стороны «Амкара». Со своими основными обязанностями белорусский защитник справился, однако лучше всего всегда запоминается последнее. А заключительным заметным действием Михаила на поле был нереализованный одиннадцатиметровый в самой концовке второго тайма. Победа команде Гаджи Гаджиеву точно не помешала бы.
Георгий Наваловский («СКА-Хабаровск»)
Грузинский защитник был слабым звеном в оборонительной линии хабаровского СКА во встрече против ЦСКА. Именно Наваловский дважды потерял Вернблума в своей штрафной площади и не смог помешать шведу оформить дубль.
Полузащитники
Марко Полетанович («Тосно»)
Возвращение сербского полузащитника в строй после травмы оказалось неудачным. Марко провалил встречу, не сумев хотя бы частично сдержать хавбеков «Зенита». Петербуржцы не замечали опеки со стороны Полетановича и постоянно развивали свои острые атаки именно через центральную ось. Не справился со своими обязанностями серб в этом матче.
Вячеслав Подберёзкин («Краснодар»)
Вячеслав провалил очередной «большой» матч. Он допустил невероятное количество ошибок и никак не помогал развивать атаки своей команде. Неудивительно, что Подберёзкин на второй тайм не вышел.
Павел Яковлев («Анжи»)
Павел очень слабо отыграл матч против «Локомотива». Именно его грубая ошибка впоследствии привела к голу «железнодорожников». По части атакующей изобретательности Яковлев также выглядел неубедительно.
Нападающие
Рифат Жемалетдинов («Рубин»)
«Рубин» с сентября забил лишь два мяча в чемпионате. Чудовищный показатель. Нападающие казанского клуба играют ниже своего уровня. Канунников и Азмуна критикуют все кому не лень, однако в субботней встрече против тульского «Арсенала» самую выгодную возможность отличиться не использовал Жемалетдинов. Рифат не реализовал выход один на один с голкипером. Лучшим бомбардиром коллектива из Татарстана в нынешнем сезоне до сих пор является Жонатас, которого с августа уже нет в команде. Причём, Канунников, Азмун и Жемалетдинов совместными усилиями забили меньше бразильца.
Фёдор Смолов («Краснодар»)
Фёдор вновь не смог должным образом проявить себя в матче против прямого конкурента «Краснодара» в борьбе за самые высокие места. Да, Смолов в одиннадцати проведённых матчах в чемпионате забил восемь мячей, что является хорошим показателем, но из тех команд, чьи ворота ему удавалось поразить, лишь «Уфа» находится в верхней части таблицы. Вот и в игре против «Спартака» Фёдор не смог взять на себя инициативу. Он отметился попаданием в перекладину в самом начале встречи, а чуть позже не использовал ещё несколько хороших моментов. Где голы, Фёдор?
Главный тренер: Игорь Шалимов («Краснодар»)
Терпению Сергея Галицкого можно только позавидовать. Однако, как кажется, владелец «Краснодара» уже перебрал с кредитом доверия к Игорю Шалимову. Да, «быки» всего на два очка отстают от зоны Лиги чемпионов, но они проиграли все пять матчей в нынешнем сезоне своим конкурентам. Команда не прогрессирует. С этим нужно что-то делать.
Андрей Жаркой, Rusfootball.info
Вратарь
Ярослав Годзюр («Урал»)
Слабо сыграл голкипер «Урала» в воскресном матче против «Уфы». Каких-то вопиющих ляпов Ярослав не допустил, однако в моменте с точным ударом Стоцкого со штрафного он явно мог сыграть увереннее и спасти екатеринбуржцев от пропущенного мяча.
Защитники
Сергей Петров («Краснодар»)
Вся защитная линия «Краснодара» провалила субботнюю встречу против «Спартака». Петров смотрелся очень слабо на правой бровке, не преуспев ни в оборонительных действиях, ни в подключении к атакам своей команды. Столичный клуб постоянно развивал собственные наступления через этот фланг, где доминировал Промес, и Сергей ничего не мог с этим поделать.
Алексей Грицаенко («Краснодар»)
По итогам тура мы могли бы составить отдельную сборную неудачников исключительно из центральных защитников. В ней совершенно точно нашлось бы место для обоих игроков этой позиции из «Краснодара». Наш выбор пал на Грицаенко, хотя наличие Гранквиста здесь тоже выглядит уместно. Но ошибки со стороны россиянина были более бросающимися в глаза. Особенно в моменте с третьим пропущенным мячом, когда Промес «повозил» Алексея как простого дворового пацана. Не готов ещё этот футболист играть в таких «больших» матчах. Думается, если бы был здоров Мартынович, Игорь Шалимов делал бы ставку именно на белорусского защитника.
Сверрир Ингасон («Ростов»)
«Ростов» не побеждает с 12 августа, и эта негативная серия явно давит на команду Леонида Кучука психологически. Накануне клуб с берегов Дона продлил свою безвыигрышную серию в чемпионате до отметки в одиннадцать игр кряду. Хотя, южане вполне могли добиться положительного для себя результата, но Ингасон во втором тайме не реализовал одиннадцатиметровый.
Михаил Сиваков («Амкар»)
Ещё один антигерой воскресного матча в Ростове-на-Дону, но уже со стороны «Амкара». Со своими основными обязанностями белорусский защитник справился, однако лучше всего всегда запоминается последнее. А заключительным заметным действием Михаила на поле был нереализованный одиннадцатиметровый в самой концовке второго тайма. Победа команде Гаджи Гаджиеву точно не помешала бы.
Георгий Наваловский («СКА-Хабаровск»)
Грузинский защитник был слабым звеном в оборонительной линии хабаровского СКА во встрече против ЦСКА. Именно Наваловский дважды потерял Вернблума в своей штрафной площади и не смог помешать шведу оформить дубль.
Полузащитники
Марко Полетанович («Тосно»)
Возвращение сербского полузащитника в строй после травмы оказалось неудачным. Марко провалил встречу, не сумев хотя бы частично сдержать хавбеков «Зенита». Петербуржцы не замечали опеки со стороны Полетановича и постоянно развивали свои острые атаки именно через центральную ось. Не справился со своими обязанностями серб в этом матче.
Вячеслав Подберёзкин («Краснодар»)
Вячеслав провалил очередной «большой» матч. Он допустил невероятное количество ошибок и никак не помогал развивать атаки своей команде. Неудивительно, что Подберёзкин на второй тайм не вышел.
Павел Яковлев («Анжи»)
Павел очень слабо отыграл матч против «Локомотива». Именно его грубая ошибка впоследствии привела к голу «железнодорожников». По части атакующей изобретательности Яковлев также выглядел неубедительно.
Нападающие
Рифат Жемалетдинов («Рубин»)
«Рубин» с сентября забил лишь два мяча в чемпионате. Чудовищный показатель. Нападающие казанского клуба играют ниже своего уровня. Канунников и Азмуна критикуют все кому не лень, однако в субботней встрече против тульского «Арсенала» самую выгодную возможность отличиться не использовал Жемалетдинов. Рифат не реализовал выход один на один с голкипером. Лучшим бомбардиром коллектива из Татарстана в нынешнем сезоне до сих пор является Жонатас, которого с августа уже нет в команде. Причём, Канунников, Азмун и Жемалетдинов совместными усилиями забили меньше бразильца.
Фёдор Смолов («Краснодар»)
Фёдор вновь не смог должным образом проявить себя в матче против прямого конкурента «Краснодара» в борьбе за самые высокие места. Да, Смолов в одиннадцати проведённых матчах в чемпионате забил восемь мячей, что является хорошим показателем, но из тех команд, чьи ворота ему удавалось поразить, лишь «Уфа» находится в верхней части таблицы. Вот и в игре против «Спартака» Фёдор не смог взять на себя инициативу. Он отметился попаданием в перекладину в самом начале встречи, а чуть позже не использовал ещё несколько хороших моментов. Где голы, Фёдор?
Главный тренер: Игорь Шалимов («Краснодар»)
Терпению Сергея Галицкого можно только позавидовать. Однако, как кажется, владелец «Краснодара» уже перебрал с кредитом доверия к Игорю Шалимову. Да, «быки» всего на два очка отстают от зоны Лиги чемпионов, но они проиграли все пять матчей в нынешнем сезоне своим конкурентам. Команда не прогрессирует. С этим нужно что-то делать.
Андрей Жаркой, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.