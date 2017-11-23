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Робиньо получил 9 лет тюрьмы за изнасилование

Суд Милана приговорил экс-форварда "Реала", "Милана" и "Манчестер Сити" Робиньо к девяти годам тюремного заключения за изнасилование, сообщает агентство ANSA.

Инцидент произошел в Милане в 2013 году, когда Робиньо и еще пять человек изнасиловали 22-летнюю девушку из Албании.
Сегодня, 22:09
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№3 Написал: нетрал (Сегодня, 22:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
кто последний тот и папа
Регистрация: 26.04.2017
№2 Написал: Aurum Беловодье (Сегодня, 22:35) #
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  •  (5)
online

Тьфу, пидорги. По такой статье плакать о нём никто не будет.
Регистрация: 3.12.2016
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:13) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
9 минут=9 лет. Классно)))


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
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