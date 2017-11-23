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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Робиньо получил 9 лет тюрьмы за изнасилование
Суд Милана приговорил экс-форварда "Реала", "Милана" и "Манчестер Сити" Робиньо к девяти годам тюремного заключения за изнасилование, сообщает агентство ANSA.
Инцидент произошел в Милане в 2013 году, когда Робиньо и еще пять человек изнасиловали 22-летнюю девушку из Албании.
Инцидент произошел в Милане в 2013 году, когда Робиньо и еще пять человек изнасиловали 22-летнюю девушку из Албании.
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