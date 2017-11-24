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Сергей Веденеев: "Зенит" все-таки будет сильнее в матче со "Спартаком"

Ветеран "Зенита" Сергей Веденеев высказался относительно предстоящего матча сине-бело-голубых со "Спартаком". Встреча 18-го тура РФПЛ состоится 27 ноября.

"Зенит" всё-таки будет сильнее в этом матче со "Спартаком". Разница в классе между "Локомотивом", "Зенитом" и "Спартаком" сейчас практически мизерная, её практически не видно. И "Краснодар" с ЦСКА туда же можно отнести.

Разница совсем небольшая. "Зенит" сейчас в таком состоянии, что он более сконцентрирован, более собран. У питерцев и уровень мотивации выше", - цитирует Веденеева "Спорт уик-энд".
Теги: Веденеев Зенит
Сегодня, 10:46
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№1 Написал: MIG Piter (Сегодня, 10:49) #
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ждем ответ Рейнгольда)


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Регистрация: 12.06.2008
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