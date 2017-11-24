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Дарко Бодул: Идову меня шокировал своим знанием русского и английского

Нападающий "Амкара" Дарко Бодул рассказал, что был удивлен партнером по команде Брайаном Идову.

– Брайан Идову только что забил Аргентине за сборную Нигерии и при этом в совершенстве владеет русским. Вас Идову поразил?

– Шокировал! Когда я услышал, как он разговаривает по-русски, сразу спросил: "Бро, откуда ты?" Он сказал: "Из Питера. Ну, то есть, я русский". Я подумал: "А я ведь только приехал в Россию. Что меня дальше-то ждет?" Не меньше удивило, что Брайан еще и отлично знает английский. В "Амкаре" таких людей почти нет, – передает слова Бодула "СЭ".
Теги: Бодул Амкар
Сегодня, 12:59
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