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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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11:25
Гендиректор "СКА-Хабаровск": город готов к игре с "Локо", температура ожидается от -8 до -11 (1)
Гендиректор "СКА-Хабаровск": город готов к игре с "Локо", температура ожидается от -8 до -11 (1)
07:40
Александр Коломейцев: не стоит зацикливаться на перелете и холоде, в Хабаровске будет самая обычная игра
Александр Коломейцев: не стоит зацикливаться на перелете и холоде, в Хабаровске будет самая обычная игра
04:50
Константин Лепехин: как бы не закончился матч "Спартак" - "Зенит", питерцы останутся в гонке за чемпионство (8)
Константин Лепехин: как бы не закончился матч "Спартак" - "Зенит", питерцы останутся в гонке за чемпионство (8)
00:12
Анатолий Мещеряков: мы - настоящая сплоченная команда, в которой каждый бьется за своего товарища
Анатолий Мещеряков: мы - настоящая сплоченная команда, в которой каждый бьется за своего товарища
Вчера, 23:47
Юрий Сёмин: Фарфан как космонавт
Юрий Сёмин: Фарфан как космонавт
Дарко Бодул: Идову меня шокировал своим знанием русского и английского
Нападающий "Амкара" Дарко Бодул рассказал, что был удивлен партнером по команде Брайаном Идову.
– Брайан Идову только что забил Аргентине за сборную Нигерии и при этом в совершенстве владеет русским. Вас Идову поразил?
– Шокировал! Когда я услышал, как он разговаривает по-русски, сразу спросил: "Бро, откуда ты?" Он сказал: "Из Питера. Ну, то есть, я русский". Я подумал: "А я ведь только приехал в Россию. Что меня дальше-то ждет?" Не меньше удивило, что Брайан еще и отлично знает английский. В "Амкаре" таких людей почти нет, – передает слова Бодула "СЭ".
– Брайан Идову только что забил Аргентине за сборную Нигерии и при этом в совершенстве владеет русским. Вас Идову поразил?
– Шокировал! Когда я услышал, как он разговаривает по-русски, сразу спросил: "Бро, откуда ты?" Он сказал: "Из Питера. Ну, то есть, я русский". Я подумал: "А я ведь только приехал в Россию. Что меня дальше-то ждет?" Не меньше удивило, что Брайан еще и отлично знает английский. В "Амкаре" таких людей почти нет, – передает слова Бодула "СЭ".
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