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Анонс 25-го тура ФНЛ

Формально заключительный тур еще начался в середине недели. «Луч» в Химках обыграл «Тюмень», а дубли «Спартака» и «Зенита» разошлись миром. Однако основная часть тура состоится в субботу. Rusfootball.info анонсирует интересные встречи 25-го тура ФНЛ.







Матч тура

Главная неожиданность конца ноября – это долги в «Балтике». Игорь Черевченко очень пессимистично высказался о будущем клуба. По его словам, лидеров коллектива будет трудно удержать зимой из-за долгов. Руководство опровергло слова, сказав, что задолженности всего пару дней. Несмотря на такие вести, «Балтика» выдала два победных матча на своем стадионе. Калининградцы в гостях играют заметно хуже, а учитывая тот факт, что «Енисей» в манеже никому не проигрывает, то ждать реванш за 0:5 будет от «Балтики» трудно.

Возвращение в прошлое

Вывеску «Крылья» - «Шинник» помнят многие люди, которые смотрели футбол в нулевые. В последние годы самарцы навещают старых знакомых в ФНЛ. С момента последнего визита в ФНЛ ярославцы безусловно похорошели. Избавились от множества долгов и даже претендуют серьезно на стыковые матчи. Только вот концовку 2017 году подпортили серией неудачных игр. У самарцев ноябрь выходит получше. Только одно поражение от Томска. И оно вряд ли изменит статус «Крыльев», как фаворитов в данном противостоянии.

Встреча дебютантов

«Олимпиец» и питерское «Динамо» - это новички сезона. Клубы по уровню организации и бюджету совершенно разные. Это отразилось и на первой части чемпионата. Питерцы временами заглядывают в зону стыков, а «Олимпиец» почти весь сезон болтался в зоне вылета. В ноябре произошло чудесное преображение. Нижегородцы не проиграли ни одной встречи и наконец-то выбрались в середину таблицы. К последней встречи 2017 года команды подошли в равном положении, поэтому игры в одни ворота точно не будет.

Поклонник из Китая

Чудесная история произошла с тренером курского «Авангарда». На этой неделе в клуб пришло письмо из Китая от поклонника старшего тренера Игоря Чугайнова. Парень следил за Чугайновым еще, когда тот играл за «Локомотив», а потом продолжил наблюдать за тренерской карьерой. Фанат получил от тренера фотографию и автограф. А посмотреть за клубом своего кумира можно будет в субботу против «Химок». Курск попытается не подпустить к себе команды из подвала турнирной таблицы.

Газзаев против Петракова

Сложно приходится в последние годы Валерию Петракову. Сначала муки в Премьер-лиге, а теперь борьба за выживание в ФНЛ. Будет интересно, что ждем весной томичей, потому что перестройка летняя затянулась. Игроки уходят по семейным причинам посреди сезона. Очки набираются с трудом. Петраков пеняет на арбитров, а с игрой все не ладится. «Волгарь» - крепкий орешек, но часто может не настроиться должным образом на команды уровнем ниже. Для «Томи» это будет хорошая возможность уйти в хорошем настроении в отпуск.

«Ротор» все?

«Оренбург» очень плохо стартовал с Темури Кецбая, но при Владимире Федотове команда преобразилась и выдала множество мощных игр. Последний матч оренбуржцы и вовсе разгромили «Факел» со счетом 5:0. Последняя встреча в календарном году будет с еще одним клубом из подвала таблицы. «Ротор» при Павлове дома играет уверенно. Надежд на скорое преображение «Ротора» было мало. Нужны трансферы, а без них это это пока нерадужный максимум, что выходит у опытного специалиста. Все-таки «Оренбург» обладал сильным составом. Федотову нужно было только создать необходимую химию. Если «Оренбург» не будет играть вальяжно, то «Крыльям» придется отложить свою погоню за вторым местом на весну.

25-й тур



Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Теги: Ротор Оренбург Крылья Советов
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