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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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00:01
Анонс 25-го тура ФНЛ
Анонс 25-го тура ФНЛ
Вчера, 23:15
Роман Бабаев: ЦСКА не сдаётся раньше времени (1)
Роман Бабаев: ЦСКА не сдаётся раньше времени (1)
Вчера, 23:15
Леандро Паредес: ничего не знал про антирекорд, но понимал, что нам очень нужны три очка
Леандро Паредес: ничего не знал про антирекорд, но понимал, что нам очень нужны три очка
Вчера, 23:05
Кака продолжит карьеру в чемпионате Китая
Кака продолжит карьеру в чемпионате Китая
Вчера, 22:44
Анатолий Давыдов: думаю, "Зенит-2" нарушил правила fair play, потому что нам не дали пенальти (10)
Анатолий Давыдов: думаю, "Зенит-2" нарушил правила fair play, потому что нам не дали пенальти (10)
Вчера, 22:33
Дэниэл Старридж может зимой перейти в "Милан"
Дэниэл Старридж может зимой перейти в "Милан"
Вчера, 22:16
Георги Миланов: спасибо всем болельщикам ЦСКА за превосходную поддержку в это трудное для меня время (1)
Георги Миланов: спасибо всем болельщикам ЦСКА за превосходную поддержку в это трудное для меня время (1)
Вчера, 21:09
Шандор Варга: Слуцкого не уволят из "Халла"
Шандор Варга: Слуцкого не уволят из "Халла"
Вчера, 20:41
Александр Анюков: болельщики "Зенита" - лучшие в мире (7)
Александр Анюков: болельщики "Зенита" - лучшие в мире (7)
Вчера, 20:20
Джампьеро Вентура может стать наставником "Уотфорда"
Джампьеро Вентура может стать наставником "Уотфорда"
Вчера, 20:03
Гаджи Гаджиев: было тяжело вскрывать защиту "Динамо" (1)
Гаджи Гаджиев: было тяжело вскрывать защиту "Динамо" (1)
Вчера, 19:30
"Амкар" серию прервал, "Динамо" свою продолжило
"Амкар" серию прервал, "Динамо" свою продолжило
Вчера, 19:23
"Амкар" одержал победу над "Динамо" (14)
"Амкар" одержал победу над "Динамо" (14)
Вчера, 19:16
Венсан Компани выступил в поддержку ЛГБТ-движения (5)
Венсан Компани выступил в поддержку ЛГБТ-движения (5)
Вчера, 19:06
Ивица Олич стал послом "Баварии"
Ивица Олич стал послом "Баварии"
Вчера, 18:26
Дмитрий Гунько: пусть эпизод в конце матча останется на совести "Зенита-2" (видео) (49)
Дмитрий Гунько: пусть эпизод в конце матча останется на совести "Зенита-2" (видео) (49)
Вчера, 18:19
"Спартак" проведёт контрольный матч с "Астаной"
"Спартак" проведёт контрольный матч с "Астаной"
Вчера, 18:15
Сергей Фёдоров: когда "Динамо" вернётся в Петровский парк, трибуны будут забиты битком (7)
Сергей Фёдоров: когда "Динамо" вернётся в Петровский парк, трибуны будут забиты битком (7)
Вчера, 18:01
Джефферсон Фарфан признан лучшим игроком недели в Лиге Европы (3)
Джефферсон Фарфан признан лучшим игроком недели в Лиге Европы (3)
Вчера, 17:42
Бизнесмены братья Ротенберги могут вернуться в "Динамо" (6)
Бизнесмены братья Ротенберги могут вернуться в "Динамо" (6)
Вчера, 17:36
Организаторы ЧМ-2018 готовы заменить другими отелями недостроенный Hyatt в Ростове-на-Дону
Организаторы ЧМ-2018 готовы заменить другими отелями недостроенный Hyatt в Ростове-на-Дону
Вчера, 17:29
Стадион к ЧМ-2018 в Калининграде подорожал на 500 млн рублей (1)
Стадион к ЧМ-2018 в Калининграде подорожал на 500 млн рублей (1)
Вчера, 16:41
Лионель Месси стал обладателем "Золотой бутсы"-2017 (2)
Лионель Месси стал обладателем "Золотой бутсы"-2017 (2)
Вчера, 16:30
"Спартак-2" упустил победу над "Зенитом-2" (6)
"Спартак-2" упустил победу над "Зенитом-2" (6)
Вчера, 16:16
Денис Кулаков: в матче с "Краснодаром" у нас будет шанс реабилитироваться за поражение от "Уфы" (1)
Денис Кулаков: в матче с "Краснодаром" у нас будет шанс реабилитироваться за поражение от "Уфы" (1)
Вчера, 15:54
Родриго Морено продлил контракт с "Валенсией"
Родриго Морено продлил контракт с "Валенсией"
Вчера, 15:52
Слепой болельщик "Ливерпуля" подал жалобу на полицию из-за того что у него отобрали трость (2)
Слепой болельщик "Ливерпуля" подал жалобу на полицию из-за того что у него отобрали трость (2)
Вчера, 15:32
Борис Игнатьев: имеет ли Черчесов право не вызывать Денисова в сборную? Конечно, да (4)
Борис Игнатьев: имеет ли Черчесов право не вызывать Денисова в сборную? Конечно, да (4)
Вчера, 14:57
Георгий Щенников выбыл до конца года (36)
Георгий Щенников выбыл до конца года (36)
Анонс 25-го тура ФНЛ
Формально заключительный тур еще начался в середине недели. «Луч» в Химках обыграл «Тюмень», а дубли «Спартака» и «Зенита» разошлись миром. Однако основная часть тура состоится в субботу. Rusfootball.info анонсирует интересные встречи 25-го тура ФНЛ.
Матч тура
Главная неожиданность конца ноября – это долги в «Балтике». Игорь Черевченко очень пессимистично высказался о будущем клуба. По его словам, лидеров коллектива будет трудно удержать зимой из-за долгов. Руководство опровергло слова, сказав, что задолженности всего пару дней. Несмотря на такие вести, «Балтика» выдала два победных матча на своем стадионе. Калининградцы в гостях играют заметно хуже, а учитывая тот факт, что «Енисей» в манеже никому не проигрывает, то ждать реванш за 0:5 будет от «Балтики» трудно.
Возвращение в прошлое
Вывеску «Крылья» - «Шинник» помнят многие люди, которые смотрели футбол в нулевые. В последние годы самарцы навещают старых знакомых в ФНЛ. С момента последнего визита в ФНЛ ярославцы безусловно похорошели. Избавились от множества долгов и даже претендуют серьезно на стыковые матчи. Только вот концовку 2017 году подпортили серией неудачных игр. У самарцев ноябрь выходит получше. Только одно поражение от Томска. И оно вряд ли изменит статус «Крыльев», как фаворитов в данном противостоянии.
Встреча дебютантов
«Олимпиец» и питерское «Динамо» - это новички сезона. Клубы по уровню организации и бюджету совершенно разные. Это отразилось и на первой части чемпионата. Питерцы временами заглядывают в зону стыков, а «Олимпиец» почти весь сезон болтался в зоне вылета. В ноябре произошло чудесное преображение. Нижегородцы не проиграли ни одной встречи и наконец-то выбрались в середину таблицы. К последней встречи 2017 года команды подошли в равном положении, поэтому игры в одни ворота точно не будет.
Поклонник из Китая
Чудесная история произошла с тренером курского «Авангарда». На этой неделе в клуб пришло письмо из Китая от поклонника старшего тренера Игоря Чугайнова. Парень следил за Чугайновым еще, когда тот играл за «Локомотив», а потом продолжил наблюдать за тренерской карьерой. Фанат получил от тренера фотографию и автограф. А посмотреть за клубом своего кумира можно будет в субботу против «Химок». Курск попытается не подпустить к себе команды из подвала турнирной таблицы.
Газзаев против Петракова
Сложно приходится в последние годы Валерию Петракову. Сначала муки в Премьер-лиге, а теперь борьба за выживание в ФНЛ. Будет интересно, что ждем весной томичей, потому что перестройка летняя затянулась. Игроки уходят по семейным причинам посреди сезона. Очки набираются с трудом. Петраков пеняет на арбитров, а с игрой все не ладится. «Волгарь» - крепкий орешек, но часто может не настроиться должным образом на команды уровнем ниже. Для «Томи» это будет хорошая возможность уйти в хорошем настроении в отпуск.
«Ротор» все?
«Оренбург» очень плохо стартовал с Темури Кецбая, но при Владимире Федотове команда преобразилась и выдала множество мощных игр. Последний матч оренбуржцы и вовсе разгромили «Факел» со счетом 5:0. Последняя встреча в календарном году будет с еще одним клубом из подвала таблицы. «Ротор» при Павлове дома играет уверенно. Надежд на скорое преображение «Ротора» было мало. Нужны трансферы, а без них это это пока нерадужный максимум, что выходит у опытного специалиста. Все-таки «Оренбург» обладал сильным составом. Федотову нужно было только создать необходимую химию. Если «Оренбург» не будет играть вальяжно, то «Крыльям» придется отложить свою погоню за вторым местом на весну.
25-й тур
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Матч тура
Главная неожиданность конца ноября – это долги в «Балтике». Игорь Черевченко очень пессимистично высказался о будущем клуба. По его словам, лидеров коллектива будет трудно удержать зимой из-за долгов. Руководство опровергло слова, сказав, что задолженности всего пару дней. Несмотря на такие вести, «Балтика» выдала два победных матча на своем стадионе. Калининградцы в гостях играют заметно хуже, а учитывая тот факт, что «Енисей» в манеже никому не проигрывает, то ждать реванш за 0:5 будет от «Балтики» трудно.
Возвращение в прошлое
Вывеску «Крылья» - «Шинник» помнят многие люди, которые смотрели футбол в нулевые. В последние годы самарцы навещают старых знакомых в ФНЛ. С момента последнего визита в ФНЛ ярославцы безусловно похорошели. Избавились от множества долгов и даже претендуют серьезно на стыковые матчи. Только вот концовку 2017 году подпортили серией неудачных игр. У самарцев ноябрь выходит получше. Только одно поражение от Томска. И оно вряд ли изменит статус «Крыльев», как фаворитов в данном противостоянии.
Встреча дебютантов
«Олимпиец» и питерское «Динамо» - это новички сезона. Клубы по уровню организации и бюджету совершенно разные. Это отразилось и на первой части чемпионата. Питерцы временами заглядывают в зону стыков, а «Олимпиец» почти весь сезон болтался в зоне вылета. В ноябре произошло чудесное преображение. Нижегородцы не проиграли ни одной встречи и наконец-то выбрались в середину таблицы. К последней встречи 2017 года команды подошли в равном положении, поэтому игры в одни ворота точно не будет.
Поклонник из Китая
Чудесная история произошла с тренером курского «Авангарда». На этой неделе в клуб пришло письмо из Китая от поклонника старшего тренера Игоря Чугайнова. Парень следил за Чугайновым еще, когда тот играл за «Локомотив», а потом продолжил наблюдать за тренерской карьерой. Фанат получил от тренера фотографию и автограф. А посмотреть за клубом своего кумира можно будет в субботу против «Химок». Курск попытается не подпустить к себе команды из подвала турнирной таблицы.
Газзаев против Петракова
Сложно приходится в последние годы Валерию Петракову. Сначала муки в Премьер-лиге, а теперь борьба за выживание в ФНЛ. Будет интересно, что ждем весной томичей, потому что перестройка летняя затянулась. Игроки уходят по семейным причинам посреди сезона. Очки набираются с трудом. Петраков пеняет на арбитров, а с игрой все не ладится. «Волгарь» - крепкий орешек, но часто может не настроиться должным образом на команды уровнем ниже. Для «Томи» это будет хорошая возможность уйти в хорошем настроении в отпуск.
«Ротор» все?
«Оренбург» очень плохо стартовал с Темури Кецбая, но при Владимире Федотове команда преобразилась и выдала множество мощных игр. Последний матч оренбуржцы и вовсе разгромили «Факел» со счетом 5:0. Последняя встреча в календарном году будет с еще одним клубом из подвала таблицы. «Ротор» при Павлове дома играет уверенно. Надежд на скорое преображение «Ротора» было мало. Нужны трансферы, а без них это это пока нерадужный максимум, что выходит у опытного специалиста. Все-таки «Оренбург» обладал сильным составом. Федотову нужно было только создать необходимую химию. Если «Оренбург» не будет играть вальяжно, то «Крыльям» придется отложить свою погоню за вторым местом на весну.
25-й тур
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
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