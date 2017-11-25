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Евгений Коноплянка: ради нашего тренера мы зажжем в дерби с "Боруссией"

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка поделился ожиданиями от предстоящего рурского дерби с дортмундской "Боруссией".

"Я уже давно не чувствовал себя настолько комфортно. Тедеско – отличный тренер. Он помог мне стать лучше, потому что разбирал каждую ситуацию, в которой я действовал как-то неправильно. Ради него мы зажжем в дерби с "Боруссией". Я настроен показать в этой игре свой лучший футбол. В этой встрече нам нужно будет наблюдать за Ярмоленко. Нельзя, чтобы он получил много пространства. Он очень опасен", - цитирует Коноплянку Bild.
Теги: Коноплянка Шахтер Боруссия Д
Сегодня, 00:04
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