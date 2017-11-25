Нобель Арустамян: вполне возможно, Набиуллин зимой перейдет в "Зенит"

Комментатор Нобель Арустамян рассказал о возможных трансферах питерского "Зенита"."В ближайшем будущем "Зенит" может отдать нескольких игроков в аренду, а что касается приобретений, то есть вопрос по линии обороны. Данный вопрос еще более актуален в связи с тем, что команду может покинуть Кришито, которому пока не предложили новый контракт. При этом "Зенит" активно интересуется Набиуллиным. Летом были по этому поводу серьёзные переговоры, но в итоге "Зенит" выбрал Мевлю. Тогда у петербуржской команды была проблема с центральным защитником, а сейчас ей нужен Набиуллин. Вполне возможно, что зимой этот трансфер свершится", - сказал Арустамян.