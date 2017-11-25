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Нобель Арустамян: вполне возможно, Набиуллин зимой перейдет в "Зенит"

Комментатор Нобель Арустамян рассказал о возможных трансферах питерского "Зенита".

"В ближайшем будущем "Зенит" может отдать нескольких игроков в аренду, а что касается приобретений, то есть вопрос по линии обороны. Данный вопрос еще более актуален в связи с тем, что команду может покинуть Кришито, которому пока не предложили новый контракт. При этом "Зенит" активно интересуется Набиуллиным. Летом были по этому поводу серьёзные переговоры, но в итоге "Зенит" выбрал Мевлю. Тогда у петербуржской команды была проблема с центральным защитником, а сейчас ей нужен Набиуллин. Вполне возможно, что зимой этот трансфер свершится", - сказал Арустамян.

YouTube-канал Нобеля Арустамяна
Теги: Арустамян Зенит Рубин Набиуллин
Сегодня, 06:40
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№2 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 07:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Дурак..прямая дорога в Спартак!
Регистрация: 14.12.2011
№1 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 06:51) #
  • -1
  •  (1)

Набили бы ему уже шнобель, чтоб не сплетничал больше
Регистрация: 22.11.2014
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