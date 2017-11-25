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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Андрей Тихонов: против «Крыльев» все играют с удвоенной мотивацией, за себя и товарищей. Если вы понимаете, о чём я (1)
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Андрей Тихонов: против «Крыльев» все играют с удвоенной мотивацией, за себя и товарищей. Если вы понимаете, о чём я
Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов после ничейного матча с «Шинником» (3:3), по ходу которого его команда вела со счётом 3:0, рассказал о мотивации соперников в матчах с его командой и судействе, передаёт корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.
– Что случилось во 2-м тайме, почему пропустили 2 гола?
– Рано успокоились, «Шинник» раскрепостился. На нас все команды в последнее время выходят с удвоенной, а то и с утроенной энергией, если вы понимаете о чём я. Играют не только за себя, но и за товарищей, как говорится. Нам тяжело во всех играх. Но если мы будем играть как в 1-м тайме, никакие потусторонние силы нам не помешают. Даже в начале 2-го тайма если бы забили свои моменты, всё бы закончилось.
У меня нет оправданий. Конечно, очень обидно, учитывая потерю очков «Енисея». Все очень расстроены. Но что теперь сказать? Кто-то виноват и не добежал? Надо было забивать в начале 2-го тайма, делать счёт 4:1 и закрывать игру.
– Как команда проведёт паузу, когда выйдет из отпуска?
– У игроков будут 2 самостоятельных сбора. Всем раздали задания. Современные технологии позволяют смотреть состояние игроков, даже если они в другой стране. Мы так делали и в «Енисее». 15-го января собираемся на медкомиссию и улетаем в Турцию?
– Как команда проведёт паузу с точки зрения трансферов? Есть ли понимание кто покинет команду?
– Чтобы кого-то продать, нужно кого-то купить. Чтобы кого-то купить, надо понимать, каким будет бюджет. Бесплатно хороших игроков нам никто не отдаст. В январе найти игрока с российским паспортом очень сложно.
– По поводу свободного Корниленко...
– Там должен быть пенальти.
– А почему судья поставил свободный?
– А вы как считаете? Мы посмотрели повтор, там Корниленко держали двумя руками. Просто у нас судьи боятся принимать решения. На 1-й минуте их игрок должен был получать карточку. Я спрашиваю судью: «А в середине матча вы за такое жёлтую дадите?». Молчит.
У них полузащитник 4 раза в 1-м тайме срывал атаки и не получил жёлтой, а у нас Корниленко один раз подкатился и сразу получил.
– Что случилось во 2-м тайме, почему пропустили 2 гола?
– Рано успокоились, «Шинник» раскрепостился. На нас все команды в последнее время выходят с удвоенной, а то и с утроенной энергией, если вы понимаете о чём я. Играют не только за себя, но и за товарищей, как говорится. Нам тяжело во всех играх. Но если мы будем играть как в 1-м тайме, никакие потусторонние силы нам не помешают. Даже в начале 2-го тайма если бы забили свои моменты, всё бы закончилось.
У меня нет оправданий. Конечно, очень обидно, учитывая потерю очков «Енисея». Все очень расстроены. Но что теперь сказать? Кто-то виноват и не добежал? Надо было забивать в начале 2-го тайма, делать счёт 4:1 и закрывать игру.
– Как команда проведёт паузу, когда выйдет из отпуска?
– У игроков будут 2 самостоятельных сбора. Всем раздали задания. Современные технологии позволяют смотреть состояние игроков, даже если они в другой стране. Мы так делали и в «Енисее». 15-го января собираемся на медкомиссию и улетаем в Турцию?
– Как команда проведёт паузу с точки зрения трансферов? Есть ли понимание кто покинет команду?
– Чтобы кого-то продать, нужно кого-то купить. Чтобы кого-то купить, надо понимать, каким будет бюджет. Бесплатно хороших игроков нам никто не отдаст. В январе найти игрока с российским паспортом очень сложно.
– По поводу свободного Корниленко...
– Там должен быть пенальти.
– А почему судья поставил свободный?
– А вы как считаете? Мы посмотрели повтор, там Корниленко держали двумя руками. Просто у нас судьи боятся принимать решения. На 1-й минуте их игрок должен был получать карточку. Я спрашиваю судью: «А в середине матча вы за такое жёлтую дадите?». Молчит.
У них полузащитник 4 раза в 1-м тайме срывал атаки и не получил жёлтой, а у нас Корниленко один раз подкатился и сразу получил.
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