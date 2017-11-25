Андрей Тихонов: против «Крыльев» все играют с удвоенной мотивацией, за себя и товарищей. Если вы понимаете, о чём я

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов после ничейного матча с «Шинником» (3:3), по ходу которого его команда вела со счётом 3:0, рассказал о мотивации соперников в матчах с его командой и судействе, передаёт корреспондентРоман Гуськов.– Рано успокоились, «Шинник» раскрепостился. На нас все команды в последнее время выходят с удвоенной, а то и с утроенной энергией, если вы понимаете о чём я. Играют не только за себя, но и за товарищей, как говорится. Нам тяжело во всех играх. Но если мы будем играть как в 1-м тайме, никакие потусторонние силы нам не помешают. Даже в начале 2-го тайма если бы забили свои моменты, всё бы закончилось.У меня нет оправданий. Конечно, очень обидно, учитывая потерю очков «Енисея». Все очень расстроены. Но что теперь сказать? Кто-то виноват и не добежал? Надо было забивать в начале 2-го тайма, делать счёт 4:1 и закрывать игру.– У игроков будут 2 самостоятельных сбора. Всем раздали задания. Современные технологии позволяют смотреть состояние игроков, даже если они в другой стране. Мы так делали и в «Енисее». 15-го января собираемся на медкомиссию и улетаем в Турцию?– Чтобы кого-то продать, нужно кого-то купить. Чтобы кого-то купить, надо понимать, каким будет бюджет. Бесплатно хороших игроков нам никто не отдаст. В январе найти игрока с российским паспортом очень сложно.– Там должен быть пенальти.– А вы как считаете? Мы посмотрели повтор, там Корниленко держали двумя руками. Просто у нас судьи боятся принимать решения. На 1-й минуте их игрок должен был получать карточку. Я спрашиваю судью: «А в середине матча вы за такое жёлтую дадите?». Молчит.У них полузащитник 4 раза в 1-м тайме срывал атаки и не получил жёлтой, а у нас Корниленко один раз подкатился и сразу получил.