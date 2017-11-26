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Константин Кучаев: ЦСКА важно закрепиться в первой тройке

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился ожиданиями от встречи с "Рубином" в рамках 18-го тура чемпионата России.

"У команды было достаточно времени, чтобы восстановиться после матча с "Бенфикой". Игры в Казани всегда даются тяжело, но ЦСКА важно закрепиться в первой тройке, поэтому играть будем только на победу", - приводит слова Кучаева пресс-служба ЦСКА в твиттере.
Теги: Кучаев ЦСКА Рубин
Сегодня, 11:21
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