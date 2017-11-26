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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Надсон призвал китайских журналистов приехать на ЧМ-2018: летом в Самаре комфортно в одной майке
На матче ФНЛ между "Крыльями Советов" и "Шинником" побывала китайская делегация. В преддверии чемпионата мира 2018 корреспонденты китайского канала PP TV Sports поговорили с бразильским защитником "Крыльев" Надсоном, которого из-за этого интервью не дождался клубный автобус.
- Сегодня вы вели 3:0, но позволили сопернику отыграться. Что же произошло?
- Да, мы должны были сохранить результат. Мы продолжали атаковать еще и еще, но слишком открылись во втором тайме, поэтому и пропустили три гола.
- После того как счет стал 3:1, я увидел, что вы стали менять свою тактику, чтобы забить еще. Но когда «Шинник» забил второй гол, вы стали больше играть в обороне. Вы оказались под большим давлением соперника. В итоге, когда счет стал равным, я не удивился, потому что давление действительно было серьезным.
- Да, в это время нам надо было держать мяч, владеть им. «Шинник» - очень хорошая команда, они здорово сыграли во втором тайме, а мы поплатились за свои ошибки. Теперь мы должны продолжать работать, чтобы исправиться. Надо забыть сегодняшнюю игру.
- Мы уже чувствуем силу предстоящего в следующем году Чемпионата Мира. Сейчас мы пытаемся показать жителям Африки разницу между их странами и Россией с точки зрения погоды, культуры, людей, которые здесь проживают. Вы приехали в Россию несколько лет назад. Что вы могли бы нам сказать об этом? Вы ведь бразилец, а именно в Бразилии был предыдущий Чемпионат Мира. Как вы думаете, в чем будет разница между тем мундиалем и предстоящим? Погода, условия?
- Оххх, я здесь уже четыре года, и мне здесь нравится. Мне очень нравятся люди. Вы первый раз в России?
- Да, я впервые здесь. Сегодня было очень холодно, и я постоянно думал, как вообще можно играть в таких погодных условиях. Я чуть не умер, сидя на трибунах. Как вам играется при таком холоде?
- Вы знаете, я в России 4 года и я быстро адаптировался к местным условиям. Тем не менее, очень хорошо, что к Чемпионату Мира сейчас строят новые стадионы. Люди будут приходить на них и смотреть футбол в более комфортных условиях.
- Насколько я знаю, уже в следующем году вы начнете играть на новой арене. Какие у вас ожидания от этого? Это, правда, будет очень круто?
- Да, мы должны сыграть 3-4 игры на новом стадионе перед Чемпионатом Мира. Но самое главное, что нам нужно выполнить свою цель – выйти в Премьер-Лигу. На таком хорошем стадионе нужно играть только в высшей лиге.
- Сборная Бразилии успешно квалифицировалась на Чемпионат Мира. Какие у вас ожидания от выступления ваших соотечественников в России?
- Сейчас в Бразилии очень хорошая национальная команда. Она не та, что была на домашнем Чемпионате Мира. Она очень серьезно изменилась.
- В ноябре в Самаре очень холодно, но наверняка летом здесь будет теплее. В чем бы вы посоветовали приезжать сюда гостям из Африки и теплых стран наподобие Бразилии? Будет ли достаточно одной майки или нужно будет утепляться?
- Да, конечно, если приехать и гулять в Самаре летом в одной майке, то будет вполне комфортно. Летом здесь очень хорошо. Я уже говорил, в России очень приятные люди. Приезжайте в Россию! - передаёт слова Надсона корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.
- Сегодня вы вели 3:0, но позволили сопернику отыграться. Что же произошло?
- Да, мы должны были сохранить результат. Мы продолжали атаковать еще и еще, но слишком открылись во втором тайме, поэтому и пропустили три гола.
- После того как счет стал 3:1, я увидел, что вы стали менять свою тактику, чтобы забить еще. Но когда «Шинник» забил второй гол, вы стали больше играть в обороне. Вы оказались под большим давлением соперника. В итоге, когда счет стал равным, я не удивился, потому что давление действительно было серьезным.
- Да, в это время нам надо было держать мяч, владеть им. «Шинник» - очень хорошая команда, они здорово сыграли во втором тайме, а мы поплатились за свои ошибки. Теперь мы должны продолжать работать, чтобы исправиться. Надо забыть сегодняшнюю игру.
- Мы уже чувствуем силу предстоящего в следующем году Чемпионата Мира. Сейчас мы пытаемся показать жителям Африки разницу между их странами и Россией с точки зрения погоды, культуры, людей, которые здесь проживают. Вы приехали в Россию несколько лет назад. Что вы могли бы нам сказать об этом? Вы ведь бразилец, а именно в Бразилии был предыдущий Чемпионат Мира. Как вы думаете, в чем будет разница между тем мундиалем и предстоящим? Погода, условия?
- Оххх, я здесь уже четыре года, и мне здесь нравится. Мне очень нравятся люди. Вы первый раз в России?
- Да, я впервые здесь. Сегодня было очень холодно, и я постоянно думал, как вообще можно играть в таких погодных условиях. Я чуть не умер, сидя на трибунах. Как вам играется при таком холоде?
- Вы знаете, я в России 4 года и я быстро адаптировался к местным условиям. Тем не менее, очень хорошо, что к Чемпионату Мира сейчас строят новые стадионы. Люди будут приходить на них и смотреть футбол в более комфортных условиях.
- Насколько я знаю, уже в следующем году вы начнете играть на новой арене. Какие у вас ожидания от этого? Это, правда, будет очень круто?
- Да, мы должны сыграть 3-4 игры на новом стадионе перед Чемпионатом Мира. Но самое главное, что нам нужно выполнить свою цель – выйти в Премьер-Лигу. На таком хорошем стадионе нужно играть только в высшей лиге.
- Сборная Бразилии успешно квалифицировалась на Чемпионат Мира. Какие у вас ожидания от выступления ваших соотечественников в России?
- Сейчас в Бразилии очень хорошая национальная команда. Она не та, что была на домашнем Чемпионате Мира. Она очень серьезно изменилась.
- В ноябре в Самаре очень холодно, но наверняка летом здесь будет теплее. В чем бы вы посоветовали приезжать сюда гостям из Африки и теплых стран наподобие Бразилии? Будет ли достаточно одной майки или нужно будет утепляться?
- Да, конечно, если приехать и гулять в Самаре летом в одной майке, то будет вполне комфортно. Летом здесь очень хорошо. Я уже говорил, в России очень приятные люди. Приезжайте в Россию! - передаёт слова Надсона корреспондент Rusfootball.info Иван Долинин.
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