Надсон призвал китайских журналистов приехать на ЧМ-2018: летом в Самаре комфортно в одной майке

На матче ФНЛ между "Крыльями Советов" и "Шинником" побывала китайская делегация. В преддверии чемпионата мира 2018 корреспонденты китайского канала PP TV Sports поговорили с бразильским защитником "Крыльев" Надсоном, которого из-за этого интервью не дождался клубный автобус.- Да, мы должны были сохранить результат. Мы продолжали атаковать еще и еще, но слишком открылись во втором тайме, поэтому и пропустили три гола.- Да, в это время нам надо было держать мяч, владеть им. «Шинник» - очень хорошая команда, они здорово сыграли во втором тайме, а мы поплатились за свои ошибки. Теперь мы должны продолжать работать, чтобы исправиться. Надо забыть сегодняшнюю игру.- Оххх, я здесь уже четыре года, и мне здесь нравится. Мне очень нравятся люди. Вы первый раз в России?- Вы знаете, я в России 4 года и я быстро адаптировался к местным условиям. Тем не менее, очень хорошо, что к Чемпионату Мира сейчас строят новые стадионы. Люди будут приходить на них и смотреть футбол в более комфортных условиях.- Да, мы должны сыграть 3-4 игры на новом стадионе перед Чемпионатом Мира. Но самое главное, что нам нужно выполнить свою цель – выйти в Премьер-Лигу. На таком хорошем стадионе нужно играть только в высшей лиге.- Сейчас в Бразилии очень хорошая национальная команда. Она не та, что была на домашнем Чемпионате Мира. Она очень серьезно изменилась.- Да, конечно, если приехать и гулять в Самаре летом в одной майке, то будет вполне комфортно. Летом здесь очень хорошо. Я уже говорил, в России очень приятные люди. Приезжайте в Россию! - передаёт слова Надсона корреспондентИван Долинин.