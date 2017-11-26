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Виктор Гончаренко: когда Вернблум не реализовал момент в первом тайме, в голову полезли дурные мысли

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал победу над "Рубином" (1:0) в матче 18-го тура РФПЛ.

"Хорошая организация игры была и у нас, и у "Рубина". Много моментов не было, но с "Рубином" по-другому не бывает. Когда Вернблум не реализовал момент в первом тайме, в голову полезли дурные мысли. Но хорошо, что забил в конце первого тайма. Во второй половине игры было важно хорошо сыграть в защите, что мы и сделали", - сказал Гончаренко.
Теги: Гончаренко Вернблум ЦСКА Рубин
Сегодня, 16:19
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(2)
№3 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 16:44) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
не давай больше бить пенальти Натхо.
увидев мяч у него , сразу понял что не смогёт


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№2 Написал: miktar (Сегодня, 16:39) #
  • -1
  •  (3)

Удачи нам- ЦСКА!

Уже + 27.

№ п/п Вратарь Клубы Нули Чемп. Кубок Е.кубок Сб.
1.Игорь Акинфеев ЦСКА 277--- 178 --- 19 -- - 33 --- 47

Хрюшкам можно продолжать продумывать новые "рэйтинхи"


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
№1 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 16:27) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Понтус работает "гол из 2-3х", что достаточно на данный момент...
Удачи нашему 31-летнему викингу!!!


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
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Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
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