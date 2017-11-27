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Массимо Каррера: болельщики "Спартака" - прекрасные и горячие, наш клуб - лучший!

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы в матче 18-го тура РФПЛ над "Зенитом" (3:1) обратился к болельщикам красно-белых.

"Мы вернулись! Это наша команда — мои бойцы. Это наши болельщики — прекрасные и горячие. Это наш клуб — лучший. Я горжусь быть частью этой команды! "Спартак" навсегда в моём сердце. Я вас люблю!" — написал Каррера в инстаграме.

Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 06:08
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