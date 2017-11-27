Массимо Каррера: болельщики "Спартака" - прекрасные и горячие, наш клуб - лучший!

Мы вернулись! Это наша команда - мои бойцы. Это наши болельщики - прекрасные и горячие. Это наш клуб - лучший. Я горжусь быть частью этой команды! Спартак Москва навсегда в моем сердце ???? Я вас люблю! A post shared by Massimo Carrera Official (@massimo.carrera4) on Nov 27, 2017 at 2:50pm PST

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы в матче 18-го тура РФПЛ над "Зенитом" (3:1) обратился к болельщикам красно-белых."Мы вернулись! Это наша команда — мои бойцы. Это наши болельщики — прекрасные и горячие. Это наш клуб — лучший. Я горжусь быть частью этой команды! "Спартак" навсегда в моём сердце. Я вас люблю!" — написал Каррера в инстаграме.