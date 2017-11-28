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Экс-главный тренер сборной Чили возглавил команду Саудовской Аравии

Испанский специалист Хуан Антонио Пицци назначен главным тренером сборной Саудовской Аравии, информирует ТАСС.

Новый наставник представит сборную Саудовской Аравии на жеребьевке чемпионата мира в Москве 1 декабря.

Ранее Пицци руководил сборной Чили, которая не смогла квалифицироваться на ЧМ-2018.
Теги: Сборная Саудовской Аравии
Сегодня, 12:57
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:25) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Сбитый лётчик


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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