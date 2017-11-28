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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Экс-главный тренер сборной Чили возглавил команду Саудовской Аравии
Испанский специалист Хуан Антонио Пицци назначен главным тренером сборной Саудовской Аравии, информирует ТАСС.
Новый наставник представит сборную Саудовской Аравии на жеребьевке чемпионата мира в Москве 1 декабря.
Ранее Пицци руководил сборной Чили, которая не смогла квалифицироваться на ЧМ-2018.
Новый наставник представит сборную Саудовской Аравии на жеребьевке чемпионата мира в Москве 1 декабря.
Ранее Пицци руководил сборной Чили, которая не смогла квалифицироваться на ЧМ-2018.
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