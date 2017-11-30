Рой Ходжсон: ничья с "Брайтоном" придаст нам уверенности

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон прокомментировал ничью с "Брайтоном" (0:0) в матче 14-го тура чемпионата Англии."Этот результат придаст нам уверенности. Хорошо, что в этом матче "Брайтон" нам не забил, потому что мы и так уже слишком много пропустили в этом сезоне. Местами мы показывали очень хороший футбол, потому ничья – закономерный результат", - цитирует Ходжсона BBC.