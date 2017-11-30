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Луан признан лучшим игроком Кубка Либертадорес

Нападающий "Гремио" Луан назван лучшим игроком Кубка Либертадорес.

Напомним, в ответном поединке против "Лануса" (2:1, 1:0) бразилец забил гол и вместе с командой стал обладателем трофея. Всего по ходу турнира Луан забил 8 мячей.

Напомним, "Спартак" летом вел переговоры о трансфере футболиста, но он принял решение остаться в "Гремио".
Теги: Луан Гремио
Сегодня, 06:34
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