Луан признан лучшим игроком Кубка Либертадорес

Нападающий "Гремио" Луан назван лучшим игроком Кубка Либертадорес.Напомним, в ответном поединке против "Лануса" (2:1, 1:0) бразилец забил гол и вместе с командой стал обладателем трофея. Всего по ходу турнира Луан забил 8 мячей.Напомним, "Спартак" летом вел переговоры о трансфере футболиста, но он принял решение остаться в "Гремио".