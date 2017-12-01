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Ростов-на-Дону Ахмат
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Игры судьбы. Предисловие к жеребьевке чемпионата мира
Сегодня вечером внимание всего футбольного мира будет приковано к столице нашей страны, ведь именно там пройдет жеребьевка финальной стадии мундиаля-2018. Rusfootball.info рассуждает о раскладах накануне одного из главных футбольных событий уходящего года.
Жребий будет брошен в Государственном Кремлевском дворце. Начало процедуры назначено на 18-00 по московскому времени.
32 сборные согласно рейтинга ФИФА от октября 2017 года разбиты на четыре корзины (их состав вы можете видеть на изображении чуть ниже. Россия получила место в первой за счет своего хозяйского статуса), из которых будут распределены по восьми квартетам. Команды из одной корзины не могут оказаться в одной группе. Кроме того, там не должно быть двух и более представителей одной конфедерации. Исключение сделано только для УЕФА – в некоторых квартетах будут присутствовать по две европейских сборных. Но не больше.
Разумеется, сила команд в каждой из корзин серьезно разнится, потому перспективы на преодоление группового барьера в значительной степени зависят от того, в какую компанию жребий отправит ту или иную сборную.
На мой взгляд, ничего хуже испанцев из корзины номер два мы получить не можем. И не стоит кивать на недавние 3:3 в товарищеском матче. Когда придет время решающих сражений, "фурия роха", вне всяких сомнений, предстанет абсолютно другой командой.
Немногим лучше встреча с нашими старыми друзьями из Хорватии. "Клетчатые" едва не провалились в отборочном турнире, но накануне определяющей битвы с Украиной в экстренном порядке поменяли тренера и не прогадали: за уверенными 2:0 в Киеве последовал вынос греков в стыках. Если Златко Далич подведет свою команду к финальной стадии ЧМ в оптимальной форме, а травмы обойдут хорватских лидеров стороной, устоять перед балканцами подшефным Черчесова будет крайне затруднительно.
Не хотелось бы видеть нашими соперниками и англичан со швейцарцами. "Родоначальники", конечно, могут завалить всё и вся, да и тренерский потенциал Гарета Саутгейта остается вещью-в-себе. Тем не менее, по составу "три льва" способны на многое. Команда же Владимира Петковича играет в очень неудобный для сборной России футбол, а качественными исполнителями "нейтралы" отнюдь не обделены.
Оптимальным вариантом из второй корзины я бы назвал шар со словом "Перу". Без сомнения, "инки" будут воодушевлены первым за 36 лет участием в первенстве планеты, и это добавит им эмоций, а Джефферсон Фарфан получит дополнительный заряд еще и за счет того, что сыграет в стране, где ему, возможно, удастся в мае поднять над головой чемпионский кубок. Тем не менее, дружина Рикардо Гареки вполне по зубам русским парням.
В корзине, обозначенной цифрой "3", засела такая себе сборная Дании. Очень добротный, хитрый и опасный коллектив, в составе коего имеется "тоттенхэмовец" Кристиан Эриксен – человек, способный всего парочкой пасов или ударов решить исход встречи в пользу своей команды. Не думаю, что встреча с "алой гвардией" уже на групповой стадии будет поводом для радостных возгласов.
Сомнительна и перспектива схватки с другими суровыми северянами, с "ледяного острова". Во время квалификации Исландия уже доказала, что ее успех на ЕВРО-2016 не был случайным и единоразовым. Ко всему прочему, силовой и оборонительный футбол, который исповедуют подопечные Хеймира Хальдгримссона, – это как раз то, с чем нашим будет весьма сложно совладать.
Последнее утверждение справедливо и относительно еще одних скандинавов – тех, что не пустили на мундиаль итальянцев. Конечно, сборная Швеции ныне являет собой достаточно посредственный коллектив, однако накануне ЧМ в ее состав могут вернуться Ибрагимович и почти родной нам Вернблум, что значительно повысит потенциал подшефных Янне Андерссона.
Из трех представителей Африки - Сенегала, Египта и Туниса - лично я предпочел бы видеть в нашей группе последних, и считаю этот вариант одним из лучших.
Впрочем, на фоне Ирана даже "карфагенские орлы" смотрятся не очень желанным противником. И наличие в составе "принцев Персии" Азмуна, Эззатоллахи и Мохаммади, выступающих в РФПЛ, не делает команду Карлуша Кейруша более грозной. Недавно мы не сумели одолеть ее в Казани, однако просто обязаны справляться с "тим мелли", если повстречаемся с ней на домашнем мундиале.
Четвертая корзина вобрала в себя, разумеется, не самые мощные сборные, однако и здесь разброс по качеству немаленький.
Думаю, многие российские болельщики будут рады встрече с сербами, однако я думаю, что лучше бы нам их поддержать в противостояниях с другими соперниками или пересечься с братьями-славянами где-нибудь на поздних стадиях плей-офф. Даже после непонятной отставки Славолюба Муслина Сербия остается весьма крепкой командой.
64-летний немец Гернот Рор, давно работающий в Африке, вернул еще недавно, казалось, надолго потонувшую в болоте сборную Нигерии в число сильнейших на континенте, заодно и поставив "суперорлам" тактически грамотный футбол. Пусть лучше шарик с названием этой команды пройдет мимо нас.
А вот соседство в квартете с Саудовской Аравией или Панамой я сочту большой удачей для сборной России.
Пропустившие два предыдущих турнира "соколы" возвращаются на чемпионаты мира с откровенно слабым составом. Ко всему прочему, из-за конфликта с тамошней федерацией аравийскую сборную покинул голландец Берт ван Марвейк, на смену коему пришел испанский специалист Хуан Антонио Пицци. А у этого товарища неоднозначная репутация: пиренеец выиграл с командой Чили Копа Америка и вывел ее в финал Кубка конфедераций, зато провалился в отборе ЧМ. Саудовская Аравия играет в очень медленный футбол, что, думаю, придется по душе подопечным Черчесова.
Панамцы же, скорее всего, не особо расстроятся даже, если проиграют все матчи, ибо для них сам по себе дебют в финальной стадии первенства планеты – событие вселенского масштаба, и главную задачу они уже решили. А высококлассных исполнителей в составе этой команды днем с огнем не сыскать.
Разумеется, уважать нужно любого соперника, тем более, когда сам отнюдь не являешься грандом. Тем не менее, я позволю себе сказать, что самым шикарным подарком от судьбы для сборной России станет группа с представителями Перу, Ирана и Панамы. Если же мы окажемся в одной компании с Испанией, Коста-Рикой и Нигерией, 1/8 финала скроется в дымке горизонта.
Расположение в рейтинге ФИФА далеко не всегда соответствует реальной силе команды, потому практически на каждом мировом первенстве встречаются квартеты, которые все называют "группами смерти". Другие же, напротив, выделяются своей слабостью.
Если говорить о том, что может произойти сегодня вечером, то я бы сказал, что кому-то очень не повезет, если он получит из первой корзины Бразилию, Аргентину или Германию, к коим присоединится Испания, возглавляющая список корзины второй. На мой взгляд, самыми мощными квартетами могут стать такие:
Бразилия/Аргентина, Испания, Дания, Нигерия
Германия, Испания, Коста-Рика, Нигерия
В них, конечно, будут присутствовать два явных фаворита, но и им, полагаю, придется нелегко. Разумеется, есть и другие "смертельные" варианты, например, с участием Франции или Бельгии и Англии.
А уже названная выше потенциальная группа Россия, Перу, Иран, Панама, увы, вполне может претендовать на звание одной из слабейших во всей истории мундиалей. Вряд ли чье-то воображение поразит и компания, состоящая из сборных Польши, Перу, Туниса и Саудовской Аравии…
Фото: Советский спорт, Аргументы и Факты, Livesport, Campeones.ua, Р-Спорт, Вести.ру.
Сергей Янков, Rusfootball.info
Место действия
Жребий будет брошен в Государственном Кремлевском дворце. Начало процедуры назначено на 18-00 по московскому времени.
Технические детали
32 сборные согласно рейтинга ФИФА от октября 2017 года разбиты на четыре корзины (их состав вы можете видеть на изображении чуть ниже. Россия получила место в первой за счет своего хозяйского статуса), из которых будут распределены по восьми квартетам. Команды из одной корзины не могут оказаться в одной группе. Кроме того, там не должно быть двух и более представителей одной конфедерации. Исключение сделано только для УЕФА – в некоторых квартетах будут присутствовать по две европейских сборных. Но не больше.
Русская доля
Разумеется, сила команд в каждой из корзин серьезно разнится, потому перспективы на преодоление группового барьера в значительной степени зависят от того, в какую компанию жребий отправит ту или иную сборную.
На мой взгляд, ничего хуже испанцев из корзины номер два мы получить не можем. И не стоит кивать на недавние 3:3 в товарищеском матче. Когда придет время решающих сражений, "фурия роха", вне всяких сомнений, предстанет абсолютно другой командой.
Немногим лучше встреча с нашими старыми друзьями из Хорватии. "Клетчатые" едва не провалились в отборочном турнире, но накануне определяющей битвы с Украиной в экстренном порядке поменяли тренера и не прогадали: за уверенными 2:0 в Киеве последовал вынос греков в стыках. Если Златко Далич подведет свою команду к финальной стадии ЧМ в оптимальной форме, а травмы обойдут хорватских лидеров стороной, устоять перед балканцами подшефным Черчесова будет крайне затруднительно.
Не хотелось бы видеть нашими соперниками и англичан со швейцарцами. "Родоначальники", конечно, могут завалить всё и вся, да и тренерский потенциал Гарета Саутгейта остается вещью-в-себе. Тем не менее, по составу "три льва" способны на многое. Команда же Владимира Петковича играет в очень неудобный для сборной России футбол, а качественными исполнителями "нейтралы" отнюдь не обделены.
Оптимальным вариантом из второй корзины я бы назвал шар со словом "Перу". Без сомнения, "инки" будут воодушевлены первым за 36 лет участием в первенстве планеты, и это добавит им эмоций, а Джефферсон Фарфан получит дополнительный заряд еще и за счет того, что сыграет в стране, где ему, возможно, удастся в мае поднять над головой чемпионский кубок. Тем не менее, дружина Рикардо Гареки вполне по зубам русским парням.
В корзине, обозначенной цифрой "3", засела такая себе сборная Дании. Очень добротный, хитрый и опасный коллектив, в составе коего имеется "тоттенхэмовец" Кристиан Эриксен – человек, способный всего парочкой пасов или ударов решить исход встречи в пользу своей команды. Не думаю, что встреча с "алой гвардией" уже на групповой стадии будет поводом для радостных возгласов.
Сомнительна и перспектива схватки с другими суровыми северянами, с "ледяного острова". Во время квалификации Исландия уже доказала, что ее успех на ЕВРО-2016 не был случайным и единоразовым. Ко всему прочему, силовой и оборонительный футбол, который исповедуют подопечные Хеймира Хальдгримссона, – это как раз то, с чем нашим будет весьма сложно совладать.
Последнее утверждение справедливо и относительно еще одних скандинавов – тех, что не пустили на мундиаль итальянцев. Конечно, сборная Швеции ныне являет собой достаточно посредственный коллектив, однако накануне ЧМ в ее состав могут вернуться Ибрагимович и почти родной нам Вернблум, что значительно повысит потенциал подшефных Янне Андерссона.
Из трех представителей Африки - Сенегала, Египта и Туниса - лично я предпочел бы видеть в нашей группе последних, и считаю этот вариант одним из лучших.
Впрочем, на фоне Ирана даже "карфагенские орлы" смотрятся не очень желанным противником. И наличие в составе "принцев Персии" Азмуна, Эззатоллахи и Мохаммади, выступающих в РФПЛ, не делает команду Карлуша Кейруша более грозной. Недавно мы не сумели одолеть ее в Казани, однако просто обязаны справляться с "тим мелли", если повстречаемся с ней на домашнем мундиале.
Четвертая корзина вобрала в себя, разумеется, не самые мощные сборные, однако и здесь разброс по качеству немаленький.
Думаю, многие российские болельщики будут рады встрече с сербами, однако я думаю, что лучше бы нам их поддержать в противостояниях с другими соперниками или пересечься с братьями-славянами где-нибудь на поздних стадиях плей-офф. Даже после непонятной отставки Славолюба Муслина Сербия остается весьма крепкой командой.
64-летний немец Гернот Рор, давно работающий в Африке, вернул еще недавно, казалось, надолго потонувшую в болоте сборную Нигерии в число сильнейших на континенте, заодно и поставив "суперорлам" тактически грамотный футбол. Пусть лучше шарик с названием этой команды пройдет мимо нас.
А вот соседство в квартете с Саудовской Аравией или Панамой я сочту большой удачей для сборной России.
Пропустившие два предыдущих турнира "соколы" возвращаются на чемпионаты мира с откровенно слабым составом. Ко всему прочему, из-за конфликта с тамошней федерацией аравийскую сборную покинул голландец Берт ван Марвейк, на смену коему пришел испанский специалист Хуан Антонио Пицци. А у этого товарища неоднозначная репутация: пиренеец выиграл с командой Чили Копа Америка и вывел ее в финал Кубка конфедераций, зато провалился в отборе ЧМ. Саудовская Аравия играет в очень медленный футбол, что, думаю, придется по душе подопечным Черчесова.
Панамцы же, скорее всего, не особо расстроятся даже, если проиграют все матчи, ибо для них сам по себе дебют в финальной стадии первенства планеты – событие вселенского масштаба, и главную задачу они уже решили. А высококлассных исполнителей в составе этой команды днем с огнем не сыскать.
Разумеется, уважать нужно любого соперника, тем более, когда сам отнюдь не являешься грандом. Тем не менее, я позволю себе сказать, что самым шикарным подарком от судьбы для сборной России станет группа с представителями Перу, Ирана и Панамы. Если же мы окажемся в одной компании с Испанией, Коста-Рикой и Нигерией, 1/8 финала скроется в дымке горизонта.
Эликсир жизни и смертельный яд
Расположение в рейтинге ФИФА далеко не всегда соответствует реальной силе команды, потому практически на каждом мировом первенстве встречаются квартеты, которые все называют "группами смерти". Другие же, напротив, выделяются своей слабостью.
Если говорить о том, что может произойти сегодня вечером, то я бы сказал, что кому-то очень не повезет, если он получит из первой корзины Бразилию, Аргентину или Германию, к коим присоединится Испания, возглавляющая список корзины второй. На мой взгляд, самыми мощными квартетами могут стать такие:
Бразилия/Аргентина, Испания, Дания, Нигерия
Германия, Испания, Коста-Рика, Нигерия
В них, конечно, будут присутствовать два явных фаворита, но и им, полагаю, придется нелегко. Разумеется, есть и другие "смертельные" варианты, например, с участием Франции или Бельгии и Англии.
А уже названная выше потенциальная группа Россия, Перу, Иран, Панама, увы, вполне может претендовать на звание одной из слабейших во всей истории мундиалей. Вряд ли чье-то воображение поразит и компания, состоящая из сборных Польши, Перу, Туниса и Саудовской Аравии…
Фото: Советский спорт, Аргументы и Факты, Livesport, Campeones.ua, Р-Спорт, Вести.ру.
Сергей Янков, Rusfootball.info
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