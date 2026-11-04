Кавазашвили: за Батраковым будет очередь из топ-клубов Европы

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с Rusfootball.info высказался об игре Алексея Батракова за «Галатасарай».

Фото: ФК "Галатасарай"

Ему нужно годик поиграть в Турции, окрепнуть и переходить на следующий уровень. За ним будут очереди из топ-клубов Европы.

«Батраков толковый мальчишка, радуюсь, наблюдая за его игрой.Он наглый, настырный, в общем такой, каким и должен быть игрок на его позиции. Гордимся и радуемся его игре», — сказал Кавазашвили.Вчера, 3 ноября, состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов между турецким «Галатасараем» и немецким «Штутгартом». Встреча проходила в Стамбуле на «РАМС Парк». Хозяева одержали победу со счётом 2:0. Оба гола забил Алексей Батраков в начале первого тайма.Российский футболист выступает за «Галатасарай» с конца лета 2026 года.