Кавазашвили: за Батраковым будет очередь из топ-клубов Европы

Ему нужно годик поиграть в Турции, окрепнуть и переходить на следующий уровень. За ним будут очереди из топ-клубов Европы.
Он наглый, настырный, в общем такой, каким и должен быть игрок на его позиции. Гордимся и радуемся его игре», — сказал Кавазашвили.
Вчера, 3 ноября, состоялся матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов между турецким «Галатасараем» и немецким «Штутгартом». Встреча проходила в Стамбуле на «РАМС Парк». Хозяева одержали победу со счётом 2:0. Оба гола забил Алексей Батраков в начале первого тайма.
Российский футболист выступает за «Галатасарай» с конца лета 2026 года.