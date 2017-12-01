Игорь Ледяхов: Смолов – не Пеле и не Роналду, чтобы играть в "Реале"

Игорь Ледяхов высказался относительно появившихся слухов о возможном переходе Федора Смолова из "Краснодара" в мадридский "Реал".- Вероятность этого трансфера равна нулю. Мне известно, что его агент был в Мадриде, встречался с руководителями "Реала", но это не показатель. Все это чистый пиар ход. Как правило, "сливочные" рассматривают большое количество кандидатур. В итоге большинство футболистов пройдут мимо. Однако как-то раскрутить игрока нужно, поэтому и делаются подобные вбросы в прессу.- Федор - футболист, безусловно, квалифицированный, и мог бы сыграть в испанском чемпионате. Другое дело, что не за большие клубы этой страны вроде "Реала" или "Барселоны". Ему бы стоило начать с той команды, которая не претендует на хватание звезд с неба. Надо как-то себя показать в Лиге чемпионов, попробовать поиграть в среднем испанском клубе. И то, что он забил два мяча в товарищеской игре сборной Испании, которая ходила пешком, еще ни о чем не говорит.- Этого испанского футболиста, который подобное произнес, можно понять. Ему не удалось забить в "товарняке", и надо было как-то оправдаться, ну и сделать комплимент сопернику, который забил два мяча. Вот он и ляпнул. Везде такое практикуется. Сборная Испании, мягко говоря, играла с нами в неполную силу. Если бы мы встретились с ней в официальной встрече, результат был бы другим.- Об этом и речь. Ему нужна команда а-ля "Валенсия" или "Севилья". Для этих клубов Смолов – идеальный вариант, и они для Феди – тоже. С другой стороны, не уверен, что они готовы платить те деньги, которые он зарабатывает в "Краснодаре". Палка о двух концах.- Не знаю. Наши игроки так замечательно себя чувствуют в России, получая великолепные деньги в среднем чемпионате, поэтому затрудняюсь ответить. За границей надо выкладываться по полной в каждом матче. Немножко разный уровень, и деньги будут платить другие.- С Денисом другая ситуация. Он воспитывался в системе "Реала", потом играл в дубле, и его постепенно подтягивали в первую команду. И там в Мадриде тяжело своим ребятам заиграть, потому что трудно конкурировать с сильными звездными игроками.А Смолов – не Пеле и не Роналду. Так что если он придет в команду, то он будет третьим или четвертым игроком на своей позиции. В Мадрид приезжают футболисты с именем, за плечами которых есть титулы.Кстати, в его случае есть шанс пропустить чемпионат мира, если он уйдет в "Реал" и сядет в запас. Об этом все говорят, это не секрет. А такой турнир пропускать никому не хочется. Даже если тренер его вызовет, отсутствие игровой практики скажется, и он будет обузой для сборной.