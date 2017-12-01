Антон Митрюшкин выбыл до конца года

Вратарь "Сьона" Антон Митрюшкин не сыграет в этом году, сообщает официальный сайт швейцарского клуба.Вратарь молодежной сборной России получил травму в матче с "Грассхопперсом" (3:0).Серьезного повреждения у Митрюшкина нет повреждения, но игрок вряд ли появится на поле в этом году.