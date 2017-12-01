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Антон Митрюшкин выбыл до конца года

Вратарь "Сьона" Антон Митрюшкин не сыграет в этом году, сообщает официальный сайт швейцарского клуба.

Вратарь молодежной сборной России получил травму в матче с "Грассхопперсом" (3:0).

Серьезного повреждения у Митрюшкина нет повреждения, но игрок вряд ли появится на поле в этом году.
Теги: Митрюшкин
Сегодня, 10:19
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№1 Написал: Koman4 Приморье (Сегодня, 10:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Здоровья тебе Антон!
Регистрация: 6.02.2008
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