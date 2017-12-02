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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Петербургское "Динамо" подписало чемпиона Европы
Петербургское "Динамо" подписало контракт с 21-летним защитником Джамалдином Ходжаниязовым.
Последним клубом футболиста был датский "Орхус". В 2012 году Ходжаниязов дебютировал в премьер-лиге в составе "Зенита", а затем был арендован "Амкаром".
Ходжаниязов является чемпионом Европы 2013 года (U-17).
Последним клубом футболиста был датский "Орхус". В 2012 году Ходжаниязов дебютировал в премьер-лиге в составе "Зенита", а затем был арендован "Амкаром".
Ходжаниязов является чемпионом Европы 2013 года (U-17).
Чемпион Европы перешёл в "Динамо"!— ФК «Динамо-СПб» (@dynamo_spb) December 2, 2017
Первая трансферная "бомба" готова.
Встречайте, чемпион Европы в составе юношеской сборной России, финалист молодёжного чемпионата Европы Джамалдин Ходжаниязов! Теперь динамовец.
Подробности: https://t.co/JYsxtSfYvf pic.twitter.com/5bQTWQOGYf
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