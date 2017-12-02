Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Петербургское "Динамо" подписало чемпиона Европы

Петербургское "Динамо" подписало контракт с 21-летним защитником Джамалдином Ходжаниязовым.

Последним клубом футболиста был датский "Орхус". В 2012 году Ходжаниязов дебютировал в премьер-лиге в составе "Зенита", а затем был арендован "Амкаром".

Ходжаниязов является чемпионом Европы 2013 года (U-17).

Теги: Динамо СПБ Трансферы Ходжаниязов
Сегодня, 13:27
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.