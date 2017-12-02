Петербургское "Динамо" подписало чемпиона Европы

Чемпион Европы перешёл в "Динамо"!



Первая трансферная "бомба" готова.

Встречайте, чемпион Европы в составе юношеской сборной России, финалист молодёжного чемпионата Европы Джамалдин Ходжаниязов! Теперь динамовец.



Подробности: https://t.co/JYsxtSfYvf pic.twitter.com/5bQTWQOGYf — ФК «Динамо-СПб» (@dynamo_spb) December 2, 2017

Петербургское "Динамо" подписало контракт с 21-летним защитником Джамалдином Ходжаниязовым.Последним клубом футболиста был датский "Орхус". В 2012 году Ходжаниязов дебютировал в премьер-лиге в составе "Зенита", а затем был арендован "Амкаром".Ходжаниязов является чемпионом Европы 2013 года (U-17).