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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Гол вратаря "Беневенто" помог команде набрать первое очко в сезоне в матче с "Миланом" (видео) (2)
Гол вратаря "Беневенто" помог команде набрать первое очко в сезоне в матче с "Миланом" (видео) (2)
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Ринат Билялетдинов: в российском чемпионате нет футболиста, о котором могу сказать - "восхищает" (5)
"Интер" разгромил "Кьево", Перишич сделал хет-трик
"Интер" разгромил "Кьево" в матче 15-го тура чемпионата Италии. Этот результат позволил миланцам обойти "Наполи" и возглавить таблицу Серии А.
Чемпионат Италии. 15 тур
"Интер" – "Кьево" - 5:0
Голы: Перишич, 23, Икарди, 40, Перишич, 57? 52, Шкриньяр, 60
"Интер": Ханданович, Д'Амброзио (Энрике, 77), Сантон, Шкриньяр, Раноккия, Валеро, Кандрева (Карамо, 84), Мариу, Брозович, Перишич, Икарди (Эдер, 75)
"Кьево": Соррентино, Каччиаторе, Гобби (Ярошински, 88), Дайнелли, Гамберини, Ригони (Томович, 64), Депаоли, Бирса, Бастьен, Меджорини (Гарритано, 69), Инглесе
Предупреждения: Д'Амброзио, 56.
Чемпионат Италии. 15 тур
"Интер" – "Кьево" - 5:0
Голы: Перишич, 23, Икарди, 40, Перишич, 57? 52, Шкриньяр, 60
"Интер": Ханданович, Д'Амброзио (Энрике, 77), Сантон, Шкриньяр, Раноккия, Валеро, Кандрева (Карамо, 84), Мариу, Брозович, Перишич, Икарди (Эдер, 75)
"Кьево": Соррентино, Каччиаторе, Гобби (Ярошински, 88), Дайнелли, Гамберини, Ригони (Томович, 64), Депаоли, Бирса, Бастьен, Меджорини (Гарритано, 69), Инглесе
Предупреждения: Д'Амброзио, 56.
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