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"Интер" разгромил "Кьево", Перишич сделал хет-трик

"Интер" разгромил "Кьево" в матче 15-го тура чемпионата Италии. Этот результат позволил миланцам обойти "Наполи" и возглавить таблицу Серии А.

Чемпионат Италии. 15 тур

"Интер" – "Кьево" - 5:0

Голы: Перишич, 23, Икарди, 40, Перишич, 57? 52, Шкриньяр, 60

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио (Энрике, 77), Сантон, Шкриньяр, Раноккия, Валеро, Кандрева (Карамо, 84), Мариу, Брозович, Перишич, Икарди (Эдер, 75)

"Кьево": Соррентино, Каччиаторе, Гобби (Ярошински, 88), Дайнелли, Гамберини, Ригони (Томович, 64), Депаоли, Бирса, Бастьен, Меджорини (Гарритано, 69), Инглесе

Предупреждения: Д'Амброзио, 56.
Теги: Интер Кьево
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