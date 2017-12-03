

Чемпионат России



20 тур



"Анжи" – "СКА-Хабаровск" 4:0 Чемпионат России20 тур

Голы: Лескано, 1', Полуяхтов, 8', Маркелов, 43', Армаш, 85'

Пропущенный гол на 1-й минуте, ранняя замена защитника из-за травмы, удаление вратаря в середине первого тайма - кажется, это был совсем не день "СКА".рассказывает о том, как "Анжи" разгромил хабаровский клуб.Лория, Армаш (Эльмурзаев, 89'), Брызгалов, Самарджич, Полуяхтов, Тетрашвили, Бакаев, Данченко (Иванченко, 78'), Хубулов (Яковлев, 89'), Маркелов, ЛесканоКриворучко, Черевко, Димидко, Пуцко (Эдиев, 22'), Калинский, Савичев, Федотов, Баляйкин (Довбня, 31'), Никифоров, Наваловский, Маркович (Христов, 52')Криворучко, 26'К туру под номером 20 "СКА-Хабаровск" подходил на последнем месте, имея всего лишь две победы в своем активе. Но как не вспомнить, что одна из них (первая на уровне Премьер-Лиги) была добыта во встрече против "Анжи". С точки зрения зрелищности сюжета было бы красиво, если бы "хабаровчане" вновь обыграли "махачкалинцев", и этот успех стал бы для них первым выездным. Но сделать это было крайне непросто - команда Скрипченко сейчас сильнее чем несколько месяцев назад.Да, "Анжи" проиграл в двух предыдущих турах, но ведь до этого во встречах с "Арсеналом", "Ахматом" и "Амкаром" он набрал 7 очков из 9-ти возможных. К тому же сам "СКА" в ноябре провел три подряд домашних матча и во всех уступал своим соперникам. Расклады были не в пользу гостей, но можно было допустить, что в этот раз на более качественную игру их вдохновит существенное изменение погодных условий. Если весь прошлый месяц им приходилось играть при температуре ниже -10 градусов, то сегодня в Каспийске они вышли на поле при комфортных +10 градусах.Другое дело, что матч начался в 2 часа ночи по хабаровскому времени, и это обстоятельство могло наложить более заметный отпечаток, чем метеоусловия. По крайней мере, именно им вполне логично объяснить провальное начало встречи. "Хабаровчане" позволили "Анжи" открыть счет в первой же атаке. Сработала хитрая задумка Скрипченко, который выпустил в основе на игру против своей бывшей команды Хуана Лескано.Аргентинец не попадал в стартовый состав более трех месяцев, но сегодня незамедлительно воспользовался своим шансом. Он получил пас от Маркелова, продавил защитника и уверенно реализовал выход 1 на 1 с Криворучко. Праздновать гол, как это зачастую бывает в подобных случаях, Лескано не стал. "СКА" не встрепенулся даже после быстрой оплеухи. "Анжи" уверенно продолжил доминировать и спустя несколько минут удвоил свое преимущество. Криворучко смахнул навес Маркелова на Полуяхтова, который без тени сомнения расстрелял полупустые ворота.К сожалению для "хабаровчан", их проблемы не ограничились первой десятиминуткой. Мало того, что счет стал 2:0. Мало того, что "Анжи" продолжил активно атаковать. Вслед за этим Поддубскому пришлось делать первую перестановку - Пуцко получил травму практически на ровном месте. А спустя еще несколько оборотов большой стрелки часов главный тренер "СКА" был вынужден сделать еще одну замену. При этом ее причина стала еще более неприятной. После грубой ошибки вышедшего вместо Пуцко Эдиева Лескано убежал 1 на 1 с Криворучко, пробросил мяч мимо вратаря и был беспощадно им сбит. Неудивительно, что главный судья матча Алексей Еськов решительно показал нарушителю красную карточку.Честно говоря, не удалось достоверно выяснить, почему Поддубский сегодня доверил место в воротах Криворучко, а не Довбне. Может быть, потому что он раньше выступал как раз за "Анжи". Тем не менее, в любом случае удаленный на 27-й минуте голкипер потерпел фиаско. Даже его крутой сейв после удара Хубулова не может быть предметом гордости, ведь он оказался единственным успешным действием. Конечно, не один вратарь виноват в том, что произошло. Слабо играли защитники и игроки опорной зоны. Стоит напомнить, что по разным причинам сегодня не смогли сыграть Дедечко и Карасев, но вряд ли это служит оправданием для заменивших их Баляйкина и Калинского.В сегодняшней игре едва ли не все было против "СКА". При этом нет ощущения, что "хабаровчане" этого не заслужили. Они не были активными, они не были заведенными, они много ошибались и играли так, как будто не очень хотели выходить на поле. Редко такое можно сказать, но то, что еще до перерыва счет стал разгромным, было абсолютно по делу. Третий гол в ворота гостей пришел после того, как Довбня отбил удар Хубулова точно на ногу Маркелову, который без особого труда добил мяч в сетку.Второй тайм практически не имел шансов на то, чтобы оказаться веселым. Сложно было представить, откуда "СКА" найдет в себе силы отыграться в меньшинстве. Конечно, "Анжи" мог расслабиться раньше времени, но махачкалинский клуб сейчас не в том положении, чтобы позволять себе такую роскошь. Показательно, что Скрипченко долго не делал замены, хотя, казалось бы, все уже решено, и можно дать поиграть резервистам или молодежи.Безусловно, в том числе благодаря полной серьезности тренера не сбавили обороты и его подопечные. "Махачкалинцы" продолжали атаковать практически до самого финального свистка и имели несколько хороших моментов, чтобы забить еще больше голов. В частности, заметнее других был Хубулов, который и сам пробовал приложиться по воротам, и партнеров на ударную позицию выводил. Но четвертый мяч в ворота "СКА" залетел без непосредственного участия Арсена. Гол на свой счет записал правый защитник "Анжи" Игорь Армаш. Он мощно приложился с угла штрафной и с помощью рикошета от Димидко закинул мяч за спину Довбне."Хабаровчане", таким образом, вновь не смогли победить на выезде и еще больше приблизили себя к ФНЛ, ведь их непосредственные конкуренты в лице "Динамо" и все того же "Анжи" в этом туре одержали победы. Теперь "СКА" отделяет от более-менее спасительного 14-го места 7 очков. Что касается "махачкалинцев", то они сегодня не просто выиграли. Они наконец-то не пропустили. Последний раз подопечные Скрипченко играли "на ноль" 25 августа. И что примечательно - именно тогда в предыдущий раз в основе выходил Лескано. Ну что, Вадиму Викторовичу надо чаще выпускать аргентинца в стартовом составе?