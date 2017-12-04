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Алексей Еськов назначен на игру Лиги Европы "Аталанта" – "Лион"

Российская бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым назначена на матч 6-го тура Лиги Европы "Аталанта" – "Лион".

Помогать Еськову будут Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко. Дополнительные ассистенты рефери – Михаил Вилков, Владимир Москалев. Четвертый судья – Валерий Данченко.

УЕФА
Теги: Еськов
Сегодня, 13:52
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