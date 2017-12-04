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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Алексей Еськов назначен на игру Лиги Европы "Аталанта" – "Лион"
Российская бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым назначена на матч 6-го тура Лиги Европы "Аталанта" – "Лион".
Помогать Еськову будут Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко. Дополнительные ассистенты рефери – Михаил Вилков, Владимир Москалев. Четвертый судья – Валерий Данченко.
УЕФА
Помогать Еськову будут Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко. Дополнительные ассистенты рефери – Михаил Вилков, Владимир Москалев. Четвертый судья – Валерий Данченко.
УЕФА
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