Алексей Еськов назначен на игру Лиги Европы "Аталанта" – "Лион"

Российская бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым назначена на матч 6-го тура Лиги Европы "Аталанта" – "Лион".Помогать Еськову будут Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко. Дополнительные ассистенты рефери – Михаил Вилков, Владимир Москалев. Четвертый судья – Валерий Данченко.