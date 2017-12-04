Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Жо признан лучшим игроком чемпионата Бразилии

Нападающий "Коринтианс" Жо признан лучшим игроком завершившегося чемпионата Бразилии, передает ESPN.

Форвард стал чемпионом страны и забил за сезон 18 мячей.

Жо с 2006 по 2008 год выступал за ЦСКА.
Теги: Коринтианс
Сегодня, 22:27
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.