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"Удинезе" на выезде разгромил "Кротоне"

Чемпионат Италии

15 тур

"Кротоне" – "Удинезе" 0:3

Голы: Янкто, 40, 53, Ласанья, 66

"Кротоне": Кордац, Сампиризи, Павлович, Шимич, Чеккерини, Барберис, Рохден (Стоян, 59), Мандрагора, Налини (Нванкво, 51), Тонев (Ромеро, 78), Тротта

"Удинезе": Биссарри, Видмер, Аднан, Самир, Ларанжера, Анджелла (Нуйтинк, 69), Фофана, Янкто, Барак, Ласанья (Пауль, 82), Лопес (Перица, 64)
Теги: Кротоне Удинезе
Вчера, 23:25
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