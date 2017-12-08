Опытные юристы в Санкт-Петербурге
Бесплатная юридическая консультация
Высший арбитражный суд

+7 (812) 913-59-76

 
www.ask-pravo.ru

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Андрей Шевченко предложил Тите сыграть матч Украина - Бразилия

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о предложении сборной Бразилии сыграть товарищеский матч.

"Я предложил ему провести контрольную встречу в мае на Украине. Тренеру бразильцев эта идея понравилась, но он сказал, что все решится в ближайшее время, когда будет сверстан план подготовки его команды к мировому форуму", – передает слова Шевченко "Команда № 1".
Теги: Сборная Украины Шевченко Сборная Бразилии
Сегодня, 14:39
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: teacher (Сегодня, 14:45) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Что вы Тите мнете Тити?! Соглашайтесь!!!
Регистрация: 10.01.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.