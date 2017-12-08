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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Молодежка "Рубина" забила пять мячей в ворота "СКА-Хабаровск"
В матче 20-го тура чемпионата России среди молодежных команд "Рубин" разгромил хабаровский СКА.
Молодежное первенство. 20 тур
"Рубин" – "СКА-Хабаровск" - 5:0
Голы: Яковлев, 61, 65, Макеев, 78, Шекари, 83, Макеев 90+5.
"Рубин": Акмурзин, Губанов, Микушин, Зиганшин, Михайлов, Циберкин, Лукоянов (Махатадзе, 58), Шарафеев (Шекари, 62), Яковлев, Голдобин, Макеев
"СКА-Хабаровск": Агафонов, Сафронов, Кучин, Любимов, Гульм, Головатюк, Зотов, Слесарев, Максименко, Дьяченко (Блохин, 80), Агаронян
Молодежное первенство. 20 тур
"Рубин" – "СКА-Хабаровск" - 5:0
Голы: Яковлев, 61, 65, Макеев, 78, Шекари, 83, Макеев 90+5.
"Рубин": Акмурзин, Губанов, Микушин, Зиганшин, Михайлов, Циберкин, Лукоянов (Махатадзе, 58), Шарафеев (Шекари, 62), Яковлев, Голдобин, Макеев
"СКА-Хабаровск": Агафонов, Сафронов, Кучин, Любимов, Гульм, Головатюк, Зотов, Слесарев, Максименко, Дьяченко (Блохин, 80), Агаронян
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