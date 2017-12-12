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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сборная неудачников 20-го тура
Подошёл к концу двадцатый тур российской Премьер-лиги. Запомнился он нам провалом ЦСКА в дерби против «Спартака», очередными неудачами хабаровского СКА и «Тосно», а также промахом года в исполнении Александра Кокорина. Rusfootball.info рассказывает о тех, кто отправляется на зимние каникулы не в лучшем настроении.
Вратарь
Александр Довбня («СКА-Хабаровск»)
Провалил хабаровский СКА концовку первого этапа сезона, потерпев шесть поражений подряд. Матч в Казани голкипер дальневосточников провёл крайне неудачно. В пропущенных мячах его прямой вины нет, но в нескольких других эпизодах Довбня отметился неуверенными действиями, которыми он ещё больше напрягал своих защитников.
Защитники
Брайан Идову («Амкар»)
Провалил игру против «Краснодара» правый защитник «Амкара». Южане часто оставляли Брайана не у дел на его фланге по ходу встречи. В частности, второму голу команды Игоря Шалимова во многом поспособствовали неуверенные действия именно со стороны Идову. Плюс, в моменте с третьим пропущенным мячом пермяками игровой снаряд после удара Классона предательски пролетел именно между ног Брайана.
Александр Димидко («СКА-Хабаровск»)
Возвращаемся к бедам Хабаровска. Димидко второй тур подряд попадает в нашу команду неудачников. Капитан «армейцев» в Казани допустил несколько заметных ошибок, которые привели к печальным последствиям для его команды.
Денис Тумасян («Уфа»)
Опытный центральный защитник «Уфы», в отличие от того же Димидко, свой матч в этом туре не провалил. Да, коллектив из Башкортостана пропустил единственный мяч в игре против «Ростова» после розыгрыша стандартного положения, за что Тумасяну можно сделать выговор. Однако Денис в нашу сборную неудачников тура попал по другой причине. Во втором тайме он забил чистый гол, но никто из судейской бригады во главе с Владимиром Москалёвым не заметил, что после удара защитника игровой снаряд полностью пересёк линию ворот Песьякова. Украли гол у Тумасяна, а у команды Сергея Семака заслуженную ничью.
Владимир Полуяхтов («Анжи»)
Слабо в матче против «Динамо» выглядел левый защитник «Анжи». Именно его провал привёл к первому взятию ворот Лории. Полуяхтов оставил гектары свободного пространства в своей зоне, куда ворвался Луценко и сделал результативную передачу на Ташаева.
Полузащитники
Бибрас Натхо (ЦСКА)
Центральные полузащитники ЦСКА катастрофически плохо провели дерби против «Спартака». Они по всем статьям проиграли свой микроматч коллегам по амплуа из стана «красно-белых». Более того, именно ошибка Натхо в передаче впоследствии привела ко второму взятию ворот Акинфеева.
Александр Головин (ЦСКА)
От Головина мы ждали многого в дерби. Всё-таки Александром, как говорят, «Челси» интересуется, и именно в таких матчах ему необходимо показывать товар лицом. К сожалению для «армейцев», лидер их полузащиты в воскресенье провалился. Его пассивность, в первую очередь, повлияла на атакующую игру ЦСКА, которой, по сути, не было как класса. Много глупых ошибок допускал Головин, нехарактерных для него в текущем сезоне. Заслуженное попадание в нашу команду неудачников.
Рустем Мухаметшин («Тосно)
Полузащитник «Тосно» неудачно провёл встречу против «Локомотива». Слишком много свободы соперникам предоставляли игроки центральной зоны коллектива из Ленинградской области. В частности, никто из них даже не попытался накрыть Алексея Миранчука, сделавшего шикарную проникающую передачу внутрь чужой штрафной, которая поспособствовала организации первого взятия ворот Юрченко. Плюс, именно Мухаметшин проиграл верховое единоборство Эдеру, после чего португальский форвард своим точным ударом удвоил преимущество «железнодорожников» в счёте.
Олег Шатов («Зенит»)
Не идёт в нынешнем сезоне игра у Олега. Получил он шанс себя проявить в Грозном, но этой возможностью полузащитник «Зенита» не воспользовался. Причём, Роберто Манчини настолько разочаровали действия Шатова в матче, что итальянскому специалисту пришлось убрать Олега с поля ещё до финального свистка, хотя сам полузащитник на нём появился лишь в начале второго тайма. Бывший тренер петербуржцев Андре Виллаш-Боаш на днях заявил, что Шатов – лучший футболист среди тех, с кем ему доводилось работать. Так вот, такими темпами полузащитник «Зенита» скоро поедет к португальскому тренеру в Китай.
Нападающие
Понтус Вернблум (ЦСКА)
Швед раскрылся на позиции центрального нападающего в последних матчах, но дерби против «Спартака» он провёл неудачно. Была у Понтуса одна возможность отличиться ещё при счёте 0:1, однако он её не использовал. Также Вернблум отметился тем, что разбил нос Пашаличу. При этом, никакого наказания со стороны судейской бригады в адрес игрока ЦСКА не последовало. Боятся наши арбитры Понтуса. Уже неоднократно по ходу нынешнего сезона они «закрывали глаза» на выходки шведа, за которые любой другой игрок был бы наказан как минимум жёлтой карточкой.
Александр Кокорин («Зенит»)
Главный неудачник тура и основной претендент на победу в номинации «Промах сезона». До сих пор остаётся загадкой, как Александр умудрился с метра не попасть в створ ворот Гудиева? Мог он принести «Зениту» важную победу. Теперь же отставание петербуржцев от «Локомотива» в турнирной таблице достигло весомой восьмиочковой отметки.
Главный тренер: Виктор Гончаренко (ЦСКА)
Здесь других вариантов нет. ЦСКА по всем статьям проиграл дерби не только на поле, но и на тренерском мостике. План Гончаренко на игру футболисты выполнить не смогли, и все изменения в тактике, который белорусский специалист постарался внести по ходу матча, себя не оправдали.
Андрей Жаркой, Rusfootball.info
Вратарь
Александр Довбня («СКА-Хабаровск»)
Провалил хабаровский СКА концовку первого этапа сезона, потерпев шесть поражений подряд. Матч в Казани голкипер дальневосточников провёл крайне неудачно. В пропущенных мячах его прямой вины нет, но в нескольких других эпизодах Довбня отметился неуверенными действиями, которыми он ещё больше напрягал своих защитников.
Защитники
Брайан Идову («Амкар»)
Провалил игру против «Краснодара» правый защитник «Амкара». Южане часто оставляли Брайана не у дел на его фланге по ходу встречи. В частности, второму голу команды Игоря Шалимова во многом поспособствовали неуверенные действия именно со стороны Идову. Плюс, в моменте с третьим пропущенным мячом пермяками игровой снаряд после удара Классона предательски пролетел именно между ног Брайана.
Александр Димидко («СКА-Хабаровск»)
Возвращаемся к бедам Хабаровска. Димидко второй тур подряд попадает в нашу команду неудачников. Капитан «армейцев» в Казани допустил несколько заметных ошибок, которые привели к печальным последствиям для его команды.
Денис Тумасян («Уфа»)
Опытный центральный защитник «Уфы», в отличие от того же Димидко, свой матч в этом туре не провалил. Да, коллектив из Башкортостана пропустил единственный мяч в игре против «Ростова» после розыгрыша стандартного положения, за что Тумасяну можно сделать выговор. Однако Денис в нашу сборную неудачников тура попал по другой причине. Во втором тайме он забил чистый гол, но никто из судейской бригады во главе с Владимиром Москалёвым не заметил, что после удара защитника игровой снаряд полностью пересёк линию ворот Песьякова. Украли гол у Тумасяна, а у команды Сергея Семака заслуженную ничью.
Владимир Полуяхтов («Анжи»)
Слабо в матче против «Динамо» выглядел левый защитник «Анжи». Именно его провал привёл к первому взятию ворот Лории. Полуяхтов оставил гектары свободного пространства в своей зоне, куда ворвался Луценко и сделал результативную передачу на Ташаева.
Полузащитники
Бибрас Натхо (ЦСКА)
Центральные полузащитники ЦСКА катастрофически плохо провели дерби против «Спартака». Они по всем статьям проиграли свой микроматч коллегам по амплуа из стана «красно-белых». Более того, именно ошибка Натхо в передаче впоследствии привела ко второму взятию ворот Акинфеева.
Александр Головин (ЦСКА)
От Головина мы ждали многого в дерби. Всё-таки Александром, как говорят, «Челси» интересуется, и именно в таких матчах ему необходимо показывать товар лицом. К сожалению для «армейцев», лидер их полузащиты в воскресенье провалился. Его пассивность, в первую очередь, повлияла на атакующую игру ЦСКА, которой, по сути, не было как класса. Много глупых ошибок допускал Головин, нехарактерных для него в текущем сезоне. Заслуженное попадание в нашу команду неудачников.
Рустем Мухаметшин («Тосно)
Полузащитник «Тосно» неудачно провёл встречу против «Локомотива». Слишком много свободы соперникам предоставляли игроки центральной зоны коллектива из Ленинградской области. В частности, никто из них даже не попытался накрыть Алексея Миранчука, сделавшего шикарную проникающую передачу внутрь чужой штрафной, которая поспособствовала организации первого взятия ворот Юрченко. Плюс, именно Мухаметшин проиграл верховое единоборство Эдеру, после чего португальский форвард своим точным ударом удвоил преимущество «железнодорожников» в счёте.
Олег Шатов («Зенит»)
Не идёт в нынешнем сезоне игра у Олега. Получил он шанс себя проявить в Грозном, но этой возможностью полузащитник «Зенита» не воспользовался. Причём, Роберто Манчини настолько разочаровали действия Шатова в матче, что итальянскому специалисту пришлось убрать Олега с поля ещё до финального свистка, хотя сам полузащитник на нём появился лишь в начале второго тайма. Бывший тренер петербуржцев Андре Виллаш-Боаш на днях заявил, что Шатов – лучший футболист среди тех, с кем ему доводилось работать. Так вот, такими темпами полузащитник «Зенита» скоро поедет к португальскому тренеру в Китай.
Нападающие
Понтус Вернблум (ЦСКА)
Швед раскрылся на позиции центрального нападающего в последних матчах, но дерби против «Спартака» он провёл неудачно. Была у Понтуса одна возможность отличиться ещё при счёте 0:1, однако он её не использовал. Также Вернблум отметился тем, что разбил нос Пашаличу. При этом, никакого наказания со стороны судейской бригады в адрес игрока ЦСКА не последовало. Боятся наши арбитры Понтуса. Уже неоднократно по ходу нынешнего сезона они «закрывали глаза» на выходки шведа, за которые любой другой игрок был бы наказан как минимум жёлтой карточкой.
Александр Кокорин («Зенит»)
Главный неудачник тура и основной претендент на победу в номинации «Промах сезона». До сих пор остаётся загадкой, как Александр умудрился с метра не попасть в створ ворот Гудиева? Мог он принести «Зениту» важную победу. Теперь же отставание петербуржцев от «Локомотива» в турнирной таблице достигло весомой восьмиочковой отметки.
Главный тренер: Виктор Гончаренко (ЦСКА)
Здесь других вариантов нет. ЦСКА по всем статьям проиграл дерби не только на поле, но и на тренерском мостике. План Гончаренко на игру футболисты выполнить не смогли, и все изменения в тактике, который белорусский специалист постарался внести по ходу матча, себя не оправдали.
Андрей Жаркой, Rusfootball.info
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