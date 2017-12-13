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Вратарь "Тосно" Давид Юрченко дисквалифицирован за оскорбление судьи

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал о решениях по итогам матча 20-го тура премьер-лиги "Тосно" - "Локомотив" (1:3).

"По матчу "Тосно" - "Локомотив", мы рассмотрели удаление Юрченко, которое произошло после матча. Голкипер "Тосно" в нецензурной форме оскорбил судейскую бригаду.

В КДК Юрченко прислал письмо с объяснениями. Он признал свою вину и не стал отрицать, что использовал нецензурную брань в адрес судейской бригады. У Юрченко это первое нарушение, поэтому Юрченко дисквалифицирован на два матча чемпионата России и оштрафован на 100 тыс. рублей. Извинения судейской бригаде он не принёс.

Также за скандирование болельщиками "Локомотива" нецензурных выражений клуб оштрафован на 90 тыс. рублей", - передаёт слова Григорьянца "Чемпионат".
Теги: Тосно Юрченко
Сегодня, 15:55
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