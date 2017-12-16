"Реал" второй раз подряд выиграл клубный чемпионат мира

"Реал" стал победителем клубного чемпионата мира. В финальном матче мадридцы обыграли "Гремио" - 1:0."Реал" стал первым клубом, дважды подряд выигравшим турнир.Клубный чемпионат мираФинал: Роналду, 54"Реал": Навас, Карвахаль, Марсело, Варан, Рамос, Касемиро, Модрич, Иско (Васкес, 77), Кроос, Бензема (Бэйл, 83), Роналду"Гремио": Гроэ, Эдилсон, Кортес, Жеромел, Каннеман, Жаилсон, Дос Сантос (Майкон, 86), Рамиро (Эвертон, 76), Барриос (Жаэл, 68), Луан, ФернандиньоПредупреждение: Касемиро, 32