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"Реал" второй раз подряд выиграл клубный чемпионат мира

"Реал" стал победителем клубного чемпионата мира. В финальном матче мадридцы обыграли "Гремио" - 1:0.

"Реал" стал первым клубом, дважды подряд выигравшим турнир.

Клубный чемпионат мира

Финал

"Реал Мадрид" – "Гремио" 1:0

Гол: Роналду, 54

"Реал": Навас, Карвахаль, Марсело, Варан, Рамос, Касемиро, Модрич, Иско (Васкес, 77), Кроос, Бензема (Бэйл, 83), Роналду

"Гремио": Гроэ, Эдилсон, Кортес, Жеромел, Каннеман, Жаилсон, Дос Сантос (Майкон, 86), Рамиро (Эвертон, 76), Барриос (Жаэл, 68), Луан, Фернандиньо

Предупреждение: Касемиро, 32
Теги: Реал Гремио
Сегодня, 22:05
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№2 Написал: max7777 Москва (Сегодня, 22:42) #
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Болеет за:
«Рубин»
Цитата: Blessing
Видать, в Бразилии совсем бледный чемпионат, раз такие, как Гремио, чемпионами становятся. И как только умудряются впаривать своих футболистов. Посмотрев на Луана, полное говно, за которое дрался спартак, нетрудно догадаться, что из себя представляет скамеечник Роша.
Свиньи, вы уж лучше Барриоса верните, он у них хоть в старте на финал выходит, Величина!!!

Так я понимаю это победитель кубка либертадос это чемпион всей южной америки, смотрелся матч не ахти, в голове витал вопрос зачем нужен этот кубок вообще? Если победитель известен заранее европейский клуб любой при чем, Реал даже не пытался напригаться
Регистрация: 5.08.2010
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:36) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Видать, в Бразилии совсем бледный чемпионат, раз такие, как Гремио, чемпионами становятся. И как только умудряются впаривать своих футболистов. Посмотрев на Луана, полное говно, за которое дрался спартак, нетрудно догадаться, что из себя представляет скамеечник Роша.
Свиньи, вы уж лучше Барриоса верните, он у них хоть в старте на финал выходит, Величина!!!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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