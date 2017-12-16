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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Реал" второй раз подряд выиграл клубный чемпионат мира
"Реал" стал победителем клубного чемпионата мира. В финальном матче мадридцы обыграли "Гремио" - 1:0.
"Реал" стал первым клубом, дважды подряд выигравшим турнир.
Клубный чемпионат мира
Финал
"Реал Мадрид" – "Гремио" 1:0
Гол: Роналду, 54
"Реал": Навас, Карвахаль, Марсело, Варан, Рамос, Касемиро, Модрич, Иско (Васкес, 77), Кроос, Бензема (Бэйл, 83), Роналду
"Гремио": Гроэ, Эдилсон, Кортес, Жеромел, Каннеман, Жаилсон, Дос Сантос (Майкон, 86), Рамиро (Эвертон, 76), Барриос (Жаэл, 68), Луан, Фернандиньо
Предупреждение: Касемиро, 32
"Реал" стал первым клубом, дважды подряд выигравшим турнир.
Клубный чемпионат мира
Финал
"Реал Мадрид" – "Гремио" 1:0
Гол: Роналду, 54
"Реал": Навас, Карвахаль, Марсело, Варан, Рамос, Касемиро, Модрич, Иско (Васкес, 77), Кроос, Бензема (Бэйл, 83), Роналду
"Гремио": Гроэ, Эдилсон, Кортес, Жеромел, Каннеман, Жаилсон, Дос Сантос (Майкон, 86), Рамиро (Эвертон, 76), Барриос (Жаэл, 68), Луан, Фернандиньо
Предупреждение: Касемиро, 32
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