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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Севилья" рассматривает кандидатуру Винченцо Монтеллы
Бывший главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла может возглавить "Севилью", сообщает AS.
Представители севильского клуба отправились в Милан на предварительные переговоры с экс-тренером россонери.
Монтелла был уволен из "Милана" в конце ноября. Вместо него миланский клуб возглавил Дженнаро Гаттузо.
Представители севильского клуба отправились в Милан на предварительные переговоры с экс-тренером россонери.
Монтелла был уволен из "Милана" в конце ноября. Вместо него миланский клуб возглавил Дженнаро Гаттузо.
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