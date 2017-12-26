"Севилья" рассматривает кандидатуру Винченцо Монтеллы

Бывший главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла может возглавить "Севилью", сообщает AS.Представители севильского клуба отправились в Милан на предварительные переговоры с экс-тренером россонери.Монтелла был уволен из "Милана" в конце ноября. Вместо него миланский клуб возглавил Дженнаро Гаттузо.