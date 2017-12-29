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Ла лига утвердила время начала матча "Барселона" - "Реал"

Матч чемпионата между "Барселоной" и "Реалом" пройдет 6 мая 2018 года на стадионе "Камп Ноу" и начнется в 21.45 по московскому времени, сообщает Sport-English.

Напомним, первый матч между этими командами состоялся 23 декабря. Тогда "Барселона" в гостях разгромила "Реал" со счетом 3:0.
Теги: Барселона Реал
Сегодня, 19:19
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