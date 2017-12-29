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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Ла лига утвердила время начала матча "Барселона" - "Реал"
Матч чемпионата между "Барселоной" и "Реалом" пройдет 6 мая 2018 года на стадионе "Камп Ноу" и начнется в 21.45 по московскому времени, сообщает Sport-English.
Напомним, первый матч между этими командами состоялся 23 декабря. Тогда "Барселона" в гостях разгромила "Реал" со счетом 3:0.
Напомним, первый матч между этими командами состоялся 23 декабря. Тогда "Барселона" в гостях разгромила "Реал" со счетом 3:0.
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