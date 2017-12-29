Ла лига утвердила время начала матча "Барселона" - "Реал"

Матч чемпионата между "Барселоной" и "Реалом" пройдет 6 мая 2018 года на стадионе "Камп Ноу" и начнется в 21.45 по московскому времени, сообщает Sport-English.Напомним, первый матч между этими командами состоялся 23 декабря. Тогда "Барселона" в гостях разгромила "Реал" со счетом 3:0.