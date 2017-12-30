Травма Венсана Компани оказалась несерьезной

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:21
Федерация футбола Греции назвала терактом присланную новому руководителю пулю в конверте (1)
Федерация футбола Греции назвала терактом присланную новому руководителю пулю в конверте (1)
Вчера, 23:15
Антонио Конте: в АПЛ финишировать в топ-4 – это уже успех (1)
Антонио Конте: в АПЛ финишировать в топ-4 – это уже успех (1)
Вчера, 23:06
Рияд Марез зимой может перейти в "Арсенал"
Рияд Марез зимой может перейти в "Арсенал"
Вчера, 22:44
Пеп Гвардиола: "Ливерпулю" достался невероятный игрок (1)
Пеп Гвардиола: "Ливерпулю" достался невероятный игрок (1)
Вчера, 22:29
Александр Жуков: как болельщик "Спартака" я, конечно, не могу не отметить чемпионство "красно-белых" (2)
Александр Жуков: как болельщик "Спартака" я, конечно, не могу не отметить чемпионство "красно-белых" (2)
Вчера, 22:18
Новичок "Анжи" Антон: российский чемпионат сильнее румынского (1)
Новичок "Анжи" Антон: российский чемпионат сильнее румынского (1)
Вчера, 22:16
"Крылья Советов" ведут переговоры о переходе Александра Анюкова (4)
"Крылья Советов" ведут переговоры о переходе Александра Анюкова (4)
Вчера, 21:45
Дмитрий Черышев: "Мордовия" получит 35-тысячную арену, а там на игры ходит 2-3 тысячи (7)
Дмитрий Черышев: "Мордовия" получит 35-тысячную арену, а там на игры ходит 2-3 тысячи (7)
Вчера, 21:13
Харри Кейн может пропустить матч с "Суонси"
Харри Кейн может пропустить матч с "Суонси"
Вчера, 21:06
Власти Калининградской области выполнили обязательства по подготовке инфраструктуры стадиона ЧМ-2018
Власти Калининградской области выполнили обязательства по подготовке инфраструктуры стадиона ЧМ-2018
Вчера, 20:20
Геннадий Орлов: разброд и шатание есть везде, но в "Зените" перебор отрицательной массы (13)
Геннадий Орлов: разброд и шатание есть везде, но в "Зените" перебор отрицательной массы (13)
Вчера, 20:13
Лукас Вериссимо входит в сферу интересов "Спартака" (15)
Лукас Вериссимо входит в сферу интересов "Спартака" (15)
Вчера, 20:05
Денис Глушаков проиграл турнир из-за лишнего веса (4)
Денис Глушаков проиграл турнир из-за лишнего веса (4)
Вчера, 19:44
Гендиректор "Атлетико": уход Симеоне стал бы более сильным ударом, чем потеря Гризманна
Гендиректор "Атлетико": уход Симеоне стал бы более сильным ударом, чем потеря Гризманна
Вчера, 18:42
Исландский фанат Сигурдфлордбрадсен пожаловался на трудные названия русских городов и фамилий (13)
Исландский фанат Сигурдфлордбрадсен пожаловался на трудные названия русских городов и фамилий (13)
Вчера, 18:04
Леонардо Бонуччи снялся в музыкальном клипе (видео)
Леонардо Бонуччи снялся в музыкальном клипе (видео)
Вчера, 17:41
СМИ: Вячеслав Подберёзкин перейдёт в "Рубин" на правах аренды (10)
СМИ: Вячеслав Подберёзкин перейдёт в "Рубин" на правах аренды (10)
Вчера, 17:37
Дмитрий Гунько: приглашение Тюнина – необходимая мера для становления нашей обновленной команды (1)
Дмитрий Гунько: приглашение Тюнина – необходимая мера для становления нашей обновленной команды (1)
Вчера, 17:22
"Оренбург" расторгнет контракт с Куликом
"Оренбург" расторгнет контракт с Куликом
Вчера, 17:22
Рафинья может перейти на правах аренды в "Сельту"
Рафинья может перейти на правах аренды в "Сельту"
Вчера, 16:49
"Спартак" подписал контракт с 30-летним хавбеком "Химок" (9)
"Спартак" подписал контракт с 30-летним хавбеком "Химок" (9)
Вчера, 16:13
"Зенит" опубликовал видео с поздравлениями игроков (4)
"Зенит" опубликовал видео с поздравлениями игроков (4)
Вчера, 16:06
Валерий Газзаев: если "Зенит" реализует свой потенциал, то может выиграть Лигу Европы (12)
Валерий Газзаев: если "Зенит" реализует свой потенциал, то может выиграть Лигу Европы (12)
Травма Венсана Компани оказалась несерьезной
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, что травма защитника Венсана Компани оказалась несерьезной.
Компани получил травму в среду в гостевом матче 20-го тура чемпионата Англии с "Ньюкаслом" (1:0) и был заменен на 11-й минуте.
"Все не так плохо, как мы думали. Он будет готов к следующим играм. Точно мы узнаем завтра. У него растяжение икроножной мышцы, это небольшая проблема", - цитирует Гвардиолу пресс-служба клуба.
Компани получил травму в среду в гостевом матче 20-го тура чемпионата Англии с "Ньюкаслом" (1:0) и был заменен на 11-й минуте.
"Все не так плохо, как мы думали. Он будет готов к следующим играм. Точно мы узнаем завтра. У него растяжение икроножной мышцы, это небольшая проблема", - цитирует Гвардиолу пресс-служба клуба.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.