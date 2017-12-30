Травма Венсана Компани оказалась несерьезной

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, что травма защитника Венсана Компани оказалась несерьезной.Компани получил травму в среду в гостевом матче 20-го тура чемпионата Англии с "Ньюкаслом" (1:0) и был заменен на 11-й минуте."Все не так плохо, как мы думали. Он будет готов к следующим играм. Точно мы узнаем завтра. У него растяжение икроножной мышцы, это небольшая проблема", - цитирует Гвардиолу пресс-служба клуба.