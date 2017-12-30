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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Славолюб Муслин - об отставке из сборной Сербии: я не дал президенту ФСС составить заявку и выбирать тактику на ЧМ-2018
Славолюб Муслин - об отставке из сборной Сербии: я не дал президенту ФСС составить заявку и выбирать тактику на ЧМ-2018
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Славолюб Муслин - об отставке из сборной Сербии: я не дал президенту ФСС составить заявку и выбирать тактику на ЧМ-2018
Бывший главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин прокомментировал свой уход из национальной команды.
"Последние несколько месяцев я жил в неведении. Я думал, что меня отправили в отставку потому, что я не дал президенту ФСС составить заявку и выбирать тактику на матчи чемпионата мира-2018 в России", - цитирует Муслина Novosti.rs.
Напомним, что сборная Сербии вышла на турнир и попала в группу Е, ее соперниками станут команды Бразилии, Швейцарии и Коста-Рики.
"Последние несколько месяцев я жил в неведении. Я думал, что меня отправили в отставку потому, что я не дал президенту ФСС составить заявку и выбирать тактику на матчи чемпионата мира-2018 в России", - цитирует Муслина Novosti.rs.
Напомним, что сборная Сербии вышла на турнир и попала в группу Е, ее соперниками станут команды Бразилии, Швейцарии и Коста-Рики.
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