A double toast following our new manager's presentation: Welcome Vincenzo Montella and here's to a happy 2018 for all Sevillistas! #vamosmisevilla #SevillaFC pic.twitter.com/bkbrt5pxe7 — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) December 30, 2017

Итальянец Винченцо Монтелла официально представлен в качестве главного тренера "Севильи".Соглашение с ним рассчитано до конца сезона-2018/19.На этом посту Монтелла сменил Эдуардо Бериссо, которрый в ноябре перенес операцию по удалению рака предстательной железы.