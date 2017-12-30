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Винченцо Монтелла официально представлен в качестве главного тренера "Севильи"

Итальянец Винченцо Монтелла официально представлен в качестве главного тренера "Севильи".

Соглашение с ним рассчитано до конца сезона-2018/19.

На этом посту Монтелла сменил Эдуардо Бериссо, которрый в ноябре перенес операцию по удалению рака предстательной железы.

Теги: Монтелла Севилья
Вчера, 23:36
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