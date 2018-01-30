Le Parisien: "ПСЖ" перехватил Лассана Диарра у "Краснодара"

Полузащитник Лассана Диарра на прошлой неделе подписал соглашение с "ПСЖ".Как сообщает Le Parisien, француз был близок к переходу в "Краснодар" и уже договорился о личном контракте, однако позже появился вариант с "ПСЖ".Диарра являлся свободным агентом после ухода из эмиратского клуба "Аль-Джазира". Ранее хавбек в России выступал за "Анжи" и "Локомотив".