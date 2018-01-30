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Le Parisien: "ПСЖ" перехватил Лассана Диарра у "Краснодара"

Полузащитник Лассана Диарра на прошлой неделе подписал соглашение с "ПСЖ".

Как сообщает Le Parisien, француз был близок к переходу в "Краснодар" и уже договорился о личном контракте, однако позже появился вариант с "ПСЖ".

Диарра являлся свободным агентом после ухода из эмиратского клуба "Аль-Джазира". Ранее хавбек в России выступал за "Анжи" и "Локомотив".
Теги: Диарра ПСЖ Краснодар
Вчера, 23:25
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№1 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:10) #
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Болеет за:
«Зенит»
Не трагедия, точно.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
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