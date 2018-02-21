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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Игорь Смольников: поле новое, отличное, надеюсь, сможем победить "Селтик"
Защитник "Зенита" Игорь Смольников рассказал о новом газоне на стадионе "Санкт-Петербург".
"Поле новое, отличное. С ним никаких проблем нет: родное поле, родной стадион. Надеюсь, завтра будет совсем другая игра, и мы сможем победить с нужным результатом и пойти дальше. Приложим все усилия для этого.
Сразу после игры с "Селтиком" мы полетели в Рим. Был короткий сбор, провели его плодотворно. Каждый день шли тренировки. Были созданы все условия для работы и восстановления. Все было отлично.
Нам разрешили провести время с семьями. Мы могли проводить время с детьми и женами. Сбор в Риме провели из-за того, что в Петербурге не самые лучшие погодные условия и нет полей, где можно тренироваться. А в Италии и с погодой и со всем остальным было отлично" – передает слова Смольникова "Р-Спорт".
"Поле новое, отличное. С ним никаких проблем нет: родное поле, родной стадион. Надеюсь, завтра будет совсем другая игра, и мы сможем победить с нужным результатом и пойти дальше. Приложим все усилия для этого.
Сразу после игры с "Селтиком" мы полетели в Рим. Был короткий сбор, провели его плодотворно. Каждый день шли тренировки. Были созданы все условия для работы и восстановления. Все было отлично.
Нам разрешили провести время с семьями. Мы могли проводить время с детьми и женами. Сбор в Риме провели из-за того, что в Петербурге не самые лучшие погодные условия и нет полей, где можно тренироваться. А в Италии и с погодой и со всем остальным было отлично" – передает слова Смольникова "Р-Спорт".
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